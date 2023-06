Primo “Festival dell’Acqua” e “Sagra della Nespola – II Edizione” ad Altofonte – domenica 11 giugno

Si parla tanto di crisi e sprechi dell’acqua e allora per una volta abbiamo l’opportunità di celebrare l’acqua come risorsa preziosa da tutelare (anche per coltivare prodotti d’eccellenza) nel Primo “Festival dell’Acqua” che verrà organizzato in una cittadina del palermitano dove risiede una delle più importanti e celebri sorgenti della Sicilia: ad Altofonte domenica 11 giugno.

In concomitanza la “Sagra della Nespola”, uno dei frutti migliori in questo centro per le proprietà dell’acqua. Ci sarà una giornata di festa per conoscere gli itinerari turistici tra le tante fontane e chiese di Altofonte che si potranno visitare mentre vari produttori di zona offriranno le loro tipicità enogastronomiche con l’alternanza di Cooking Show. Il tutto accompagnato da musica, canti e CUNTI con un narratore che racconterà le storie del territorio e un gruppo folk. Turismo e buona cucina ancora una volta insistono nell’essere una fonte di gioia (per restare in tema con le fonti d’acqua), mediante chi tiene al rilancio dei piccoli borghi come l’Amministrazione Comunale e chi si occupa di utilizzare il “Made in Sicily” come punto di forza ovvero la Community organizzatrice di “IoComproSciliano”.

Vi allego il materiale stampa con comunicato stampa dell’evento e foto di repertorio della località ospitante.

Il mio ringraziamento anticipato per la vostra attenzione e collaborazione, in termini anche di uscite stampa che potreste cortesemente realizzare e segnalarmi.

Una buona Festa della Repubblica e vi aspetto ad Altofonte ad assaggiare anche l’acqua, oltre alle prelibatezze culinarie.

Com. Stam. + foto