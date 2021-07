Il giovane musicista/producer Riccardo Riccio e seguitissimo tik-toker (420.000 followers) torna sulla scena musicale in compagnia, per la prima volta, di Miriam Santangelo, anche lei a sua volta giovane cantautrice, con il brano “Primo Giorno”.

Il singolo da oggi in rotazione radiofonica è disponibile in tutti i digital stores accompagnato dal videoclip pubblicato sui canali YouTube deil’artista: https://youtu.be/Vo_2B08S52Y

“Primo Giorno” è il brano in cui i due artisti raccontano la grandezza di un sentimento crescente che, a volte, se troppo forte, spaventa.

“A volte bisogna solo smettere di dire basta, perché anche le paure possono riservarti un posto caldo dove dormire” afferma Miriam,

mentre Riccardo sostiene che non si inizia a vivere dal giorno in cui si nasce, ma dal momento in cui si decide di farlo.

Alle stelle no non si mente / Ora sarai mia per sempre / Vivremo da Dei se mi prendi la mano /

Su baby fallo che adesso voliamo

Il testo e la base del brano “Primo Giorno” sono stati interamente scritti e prodotti da Riccardo e Miriam.

Musica che si avvicina al genere della Future Chill Pop, ramo musicale diffuso prevalentemente all’estero e che i due giovani cantautori vorrebbero presentare e portare nel nostro Paese, con l’obbiettivo di arricchire sempre di più il mondo della musica italiana.

BIOGRAFIA

Riccardo Riccio, nasce a Roma il 15 Giugno del 1998 e attualmente risiede in Sicilia.

Durante il periodo adolescenziale ha frequentato gli studi al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Si iscrive, poi, al corso di Creative Music Production dell’Università ACM di Londra, dove al momento frequenta l’ultimo anno.



Appassionato di musica, fin da bambino, all’età di 11 anni, inizia a produrre brani e basi musicali per altri artisti.

Nel 2016 firma un contratto con la Neox Digital, etichetta discografica di New York, con la quale rilascia “Is Your Mind”, il suo primo inedito EDM (Electronic Dance Music).

In seguito a un cambiamento del suo orientamento musicale, due anni dopo, firma con la

Shake Records e la Terzo Millennio con le quali rilascerà altri suoi singoli.

Nel 2021 insieme a Diego Mora lancia il duo musicale di nome “FAVOLA”, diventando uno dei due esponenti della Future Pop in Italia.

Parallelamente lavora alla produzione di brani Future Chill Pop, dove appare per la prima volta la cantautrice Miriam Santangelo.

Miriam Santangelo nasce a Milazzo, il 26 settembre del 1999. Inizia a cantare all’età di soli 3 anni. All’età di 16 anni realizza le sue prime cover e dopo aver raggiunto la maggior età inizia a cantare nei pub e nei locali del suo paese nativo.

Attualmente studia al conservatorio Arcangelo Corelli di Messina.

La musica è da sempre stata la sua più grande passione e vocazione, in particolare per i generi Pop/Rock e Jazz che mettono in luce la sua timbrica vocale.

A 18 anni scrive il suo primo inedito e lo rende pubblico nel 2020.

Nel corso di quest’anno incontrerà il cantautore e producer Riccardo Riccio con il quale rilascerà brani Future Chill Pop, genere ancora sconosciuto in Italia.

Com. Stam.