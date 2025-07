Primo podio di Borrelli nella European Talent Cup, i piloti del progetto sempre protagonisti del CIV Junior e negli Internazionali d’Italia Supermoto

Il primo weekend di gare del mese di luglio ha riservato risultati di rilievo ai Pata Talenti Azzurri FMI. Nella trasferta in Francia della European Talent Cup si è distinto in positivo Cristian Borrelli, Campione CIV PreMoto3 in grado di conquistare da debuttante il primo podio di categoria.

Ottime performance espresse anche da parte dei piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack nel CIV Junior a Modena, così come negli Internazionali d’Italia Supermoto a Pomposa e nella tappa di Ottobiano del Campionato Italiano Quadcross.

Si è svolto in Francia presso il Circuit de Nevers Magny-Cours il terzo appuntamento stagionale del FIM JuniorGP. In un fine settimana luttuoso per la tragica scomparsa nel corso delle prove del giovedì del capo-classifica dell’Europeo Superstock 600 Borja Gomez, complessivamente cinque Pata Talenti Azzurri FMI hanno preso parte a questo round d’oltralpe tra la European Talent Cup ed il Mondiale JuniorGP. Proprio nella ETC i colori del progetto sono saliti sul podio grazie a Cristian Borrelli. Campione CIV PreMoto3 in carica, in Gara 1 si è reso protagonista di una superlativa prestazione culminata con il terzo posto finale, conquistando il primo podio in carriera nella European Talent Cup al debutto nella serie continentale. In una piovosa Gara 2 ha poi concluso quattordicesimo, incrementando a 24 il bottino di punti finora totalizzati. Nella medesima categoria Edoardo Savino ha dato prova del suo valore con il quarto crono nel corso delle qualifiche ufficiali, ritrovandosi tuttavia costretto a partire dal fondo dello schieramento per un’irregolarità tecnica. In Gara 1 è stato poi travolto da un altro pilota, mentre nella seconda corsa in programma ha concluso ventitreesimo sotto la pioggia battente. Trasferta difficile anche per Gionata Barbagallo, ventiduesimo in Gara 1. Passando al Mondiale JuniorGP, Leonardo Zanni è incappato in una scivolata quando si ritrovava nelle posizioni che contano di una corsa svoltasi su pista bagnata, transitando poi ventesimo all’esposizione della bandiera a scacchi. Non al meglio della condizione fisica a causa di un piccolo infortunio, Giulio Pugliese ha stretto i denti classificandosi ventitreesimo.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI VELOCITÁ

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel FIM JuniorGP a Magny-Cours

European Talent Cup

Cristian Borrelli (Team Echovit Pasini Racing) 3° e 14°

Gionata Barbagallo (Team Echovit Pasini Racing) 22° e ritirato

Edoardo Savino (Finetwork XTI MIR Racing Team) ritirato e 23°

Mondiale JuniorGP

Leonardo Zanni (Finetwork XTI MIR Racing Team KTM) 20°

Giulio Pugliese (Aspar Junior Team CFMOTO) 23°

Velocità vittorie e podi nel CIV Junior a Modena FOTO FMI

L’appuntamento all’Autodromo di Modena del CIV Junior ha riaffermato la velocità e potenziale dei Pata Talenti Azzurri FMI. Questo il caso della FIM MiniGP Italy Series OHVALE 160, categoria nuovamente ad appannaggio dei piloti coinvolti nel progetto. Autore sabato della Superpole, con un primo ed un secondo posto nelle due gare Mattia Gabrielli si è appropriato della leadership di campionato con 2 punti di vantaggio su Daniel Putortì), vincitore di Gara 2 dopo esser incappato in una scivolata nella prima manche. In progressiva e costante ascesa anche Francesco Marzo, secondo e quinto balzando al quarto posto nella generale. Nel segno dei piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack anche le posizioni di vertice della FIM MiniGP Italy Series OHVALE 190. Nonostante la caduta di Gara 2, Maicol Colazzo con il terzo posto della prima sfida si conferma capo-classifica seppur avvicinato da Filippo Balestrero, vincitore proprio di Gara 1 ed ora terzo nella generale. Buon weekend anche da parte di Carlo Mastrosimone, autore sabato della Superpole portando a termine le due gare in quarta e quinta posizione. A Modena ha inoltre presenziato al Trofeo Legend la velocissima Luana Giuliani, vincitrice di entrambe le gare, preparandosi nel migliore dei modi ai prossimi impegni del Dunlop CIV PreMoto3 dove ha già raccolto tre podi in questa stagione 2025.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI VELOCITÁ

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel CIV Junior a Modena

FIM MiniGP Italy Series OHVALE 190

Filippo Balestrero (M&T Squadra Corse) 1° e 6°

Maicol Colazzo (Leopard Academy) 3° e ritirato

Carlo Mastrosimone (Leopard Academy) 4° e 5°

FIM MiniGP Italy Series OHVALE 160

Mattia Gabrielli (Leopard Academy) 1° e 2°

Daniel Putortì (Team AC4) ritirato e 1°

Francesco Marzo (M&T Squadra Corse) 2° e 5°

Trofeo Legend

Luana Giuliani (Angeluss Team) 1^ e 1^

Supermoto convincenti prestazioni negli Internazionali d’Italia a Pomposa FOTO FMI

Il penultimo round degli Internazionali d’Italia Supermoto svoltosi al Circuito di Pomposa ha nuovamente sorriso ai Pata Talenti Azzurri FMI. Dopo una prima manche conclusa all’undicesimo posto assoluto e quinto di graduatoria Fast a causa di un inconveniente tecnico, da debuttante nella categoria Matteo Andreotti in Gara 2 ha lottato con i comprovati protagonisti della serie, centrando il quinto posto assoluto e la vittoria della propria graduatoria. Con questi risultati il Campione SM3 in carica è secondo di campionato della SM1 Fast con 824 punti all’attivo e con ancora delle chance da giocarsi per l’affermazione finale nel conclusivo round del prossimo mese di settembre ad Ortona. Sempre nella SM1 Fast, Gabriele Monica non ha incontrato grandi fortune, classificandosi sedicesimo e quattordicesimo nelle due manche, ottavo e settimo della Fast per il settimo di giornata. Prosegue altresì nella SM4 il buon momento di Antonino Navarria, terzo in entrambe le gare e nella classifica dell’evento, svoltando definitivamente dopo un sofferto inizio di stagione.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI SUPERMOTO

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI negli Internazionali d’Italia a Pomposa

SM1 Fast

Matteo Andreotti (L30 Racing KTM) 5° e 1° (2° di giornata)

Gabriele Monica (Bikers Racing Team Honda) 8° e 7° (7° di giornata)

SM4

Antonino Navarria (Gazza Racing Honda) 3° e 3° (3° di giornata)

Quad buoni risultati nel Campionato Italiano QX1 ad Ottobiano FOTO FMI

Ad Ottobiano Motorsport si è svolto il penultimo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Quadcross 2025 che ha riservato buoni risultati ai due Pata Talenti Azzurri FMI impegnati. Al quinto posto di giornata ha concluso Edoardo Cazzola, settimo e quarto nelle due manche QX1 per poi concludere al quarto posto la gara Supercampione. Grande giornata anche da parte di Riccardo Lami, sesto dell’evento con un ottavo ed un quinto nelle due gare QX1, ma soprattutto in grado di ottenere un brillante secondo posto nella corsa Supercampione. Risultati che gli consentono di salire in quarta posizione nella generale con 123 punti finora totalizzati a precedere Cazzola, sesto a quota 110 punti.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI QUAD

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nell’Italiano Quadcross ad Ottobiano

QX1

Edoardo Cazzola (Turrini Motorsport Yamaha) 7°, 4° e 4° Supercampione (5° di giornata)

Riccardo Lami (Turrini Motorsport Yamaha) 8°, 5° e 2° Supercampione (6° di giornata)

Sabato 5 luglio il Campo Sportivo di Cortenova ha ospitato il terzo round del Campionato Italiano Trial Indoor 2025 con i colori del progetto ben rappresentati. Alessia Bacchetta, reduce dalla prima vittoria conseguita nell’Italiano Outdoor ad Asiago, ha concluso al secondo posto la finalissima femminile dopo aver primeggiato ad ex-aequo in termini di punteggio con Andrea Sofia Rabino nella prima manche. Parallelamente alla disputa della contesa, tre trialisti coinvolti nel progetto hanno avuto modo di allenarsi nelle zone di gara grazie alla disponibilità del Comitato Trial FMI e del Moto Club Valsassina. Presenti per l’occasione tre capo-classifica del Campionato Italiano Trial nelle rispettive classi di appartenenza: Fabio Mazzola (TR3), Daniel Cerutti (TR3 125) e Federico Bonfanti (MiniTrial A). Un’esperienza formativa, funzionale ad accrescere il loro bagaglio tecnico-agonistico per il futuro.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI TRIAL

I risultati dei Pata Talenti Azzurri FMI nel Campionato Italiano Trial Indoor a Cortenova

Femminile

Alessia Bacchetta (GASGAS – Moto Club Lazzate) 2^

Alla vigilia del Carpi Night Show, si è svolto venerdì 4 luglio presso l’Arena Cross di Carpi un formativo allenamento riservato alle crossiste coinvolte nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI. Le sei presenti hanno avuto l’opportunità di cimentarsi proprio sul tracciato preparato in configurazione Supercross, maturando una proverbiale esperienza tecnico-agonistica per il futuro. Del Gruppo Femminile dei Pata Talenti Azzurri FMI Motocross hanno risposto presente Priska Busatto, Alessia Di Luccia e Chantal Pavoni, affiancate dalle crossiste Under 17 Desiree Carollo, Valentina Giglio e Alessia Saiu. Un allenamento in un contesto speciale, con le ragazze presenti mostratesi entusiaste di questa esperienza all’insegna di tecnica, divertimento e team building, seguite come sempre dai Tecnici FMI Davide Degli Esposti (dai trascorsi proprio nell’AMA Supercross) e Cristiano Doimi.

REPORT | ELENCO E SCHEDE PROFILO DEI PATA TALENTI AZZURRI FMI MOTOCROSS

Com. Stam. + foto FMI