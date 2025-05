Primo podio di categoria della Lotus Emira guidata da Stefano D’aste e Alberto Naska a Zandvoort nella GT4 European Series

PB Racing e Heroes Valley festeggiano un weekend in progressione positiva: dalle prove libere al podio nella categoria PRO-AM è emerso il potenziale della Lotus Emira #54

Nel circuito olandese di Zandvoort le prove libere del venerdì evidenziano già una certa crescita della Lotus Emira: nonostante il tracciato selettivo con curve sopraelevate e cambi di direzione i tempi registrati sono molto buoni. Nelle Q1, un azzardo sulle pressioni non ha permesso a Stefano D’Aste, in classe Pro, di replicare il tempo ottenuto nelle libere, ma ha fornito indicazioni preziose che il team ha subito capitalizzato per ottimizzare il setup in vista di Q2: dove Alberto Naska ha firmato una brillante pole position di classe e 15° assoluto, segnando un importante passo avanti per Lotus PB Racing.

Gara 1 inizia alle 17.30 di sabato pomeriggio in quattordicesima fila troviamo la Lotus Emira #54, preceduti dalla Ginetta #51: noni in classifica PRO-AM dopo round 1. Giro di formazione e partenza: D’Aste parte molto bene e sfrutta la traiettoria esterna per recuperare qualche posizione, ma la gara verrà congelata dalla bandiera rossa per un’auto ferma in posizione complicata. Al riallineamento ci sono ancora 48 minuti da correre e Stefano non perde tempo. Il pit stop a circa 32 minuti dalla fine non registra uno dei tempi migliori, Alberto non si trattiene: le gomme sono in “salute” ed i tempi non deludono. Fianco a fianco con la Toyota di Gudet, Naska esce forte e passa: sotto la bandiera a scacchi la Lotus Emira #54 è diciottesima e quarta per la categoria PRO-AM.

Dopo la grid walk, domenica intorno a mezzogiorno tutto è pronto per la partenza di gara 2: Naska parte dalla quattordicesima fila con una Porsche ed una BMW classe Silver a precederlo. Buono l’avvio, nonostante la MCLaren di Cresswell insidiosa alle sue spalle Alberto riesce a prendere spazio. La bagarre è inevitabile tra queste quattro auto: Naska prende la tredicesima piazza e la leadership provvisoria di categoria. Da bandiera gialla e rossa per pista sporca si passa a bandiera rossa con rientro in pit lane delle vetture. Dopo due giri dietro safety car, è di nuovo gara: Alberto cerca il duello con la Mercedes di Papadopulos, ma dietro l’Aston Martin di Detout potrebbe approfittare per passarle entrambe, quindi nulla di fatto. La Full Course Yellow per un insabbiamento neutralizza le posizioni. All’apertura della finestra per il cambio pilota si scompiglia la classfica: D’Aste scatena esperienza e velocità e prende il settimo posto dietro a Besler e del Sarte, che finirà in ghiaia facendoli guadagnare un’altra piazza. Purtroppo, alle spalle, Guilvert pilota Silver su Audi attacca Stefano che torna settimo. A poco meno di due giri dalla fine la direzione di gara comunica 12secondi di penalità per la Lotus #54 per “pit stop too short”: peccato! La coppia di Lotus PB Racing chiude undicesima e seconda nella PRO-AM Cup: dopo due round un podio è veramente un gran risultato. frutto di un lavoro continuo e di un ottimo affiatamento.

Heroes Valley è entusiasta nel dare appuntamento al round 3 della GT4 European Series a Spa il 28 e 29 giugno.