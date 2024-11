Primo soccorso, due giorni di formazione gratuita a Cori e Giulianello

Sono partiti questa mattina e proseguiranno nella giornata di domani presso la scuola primaria ‘Laurienti’ di Cori i corsi gratuiti di BLS-D (Basic Life Support-Defibrillation) e di primo soccorso rivolto a tutti i cittadini che vogliono acquisire una formazione specifica per affrontare potenziali situazioni di emergenza e per l’utilizzo dei dispositivi DAE (defibrillatori).

Oltre 40 le persone che hanno voluto approfittare di questa opportunità, togliendo magari tempo alla famiglia o ai propri impegni personali, per imparare come comportarsi in talune circostanze grazie alla disponibilità di personale dell’ARES 118. “Con queste manovre voi comprate il tempo che a noi serve per arrivare” hanno spiegato gli infermieri, illustrando anche come sia fondamentale il ruolo del primo soccorritore, come possa fare la differenza tra la vita e la morte l’uso precoce del defibrillatore o come si debba intervenire in caso di ostruzione delle vie aeree, ecc.

Presenti per l’avvio dei corsi e per portare il saluto dell’amministrazione comunale l’assessore alla Sanità, Antonio Betti, e la delegata alla Pubblica Istruzione e Associazionismo, Chiara D’Elia.

“L’obiettivo – ha affermato l’assessore Betti – non è il reclutamento di soccorritori ma l’educazione e la formazione di persone non afferenti al mondo sanitario, con la finalità di fornire gli strumenti per garantire un supporto adeguato ai pazienti in caso di emergenza. Basti pensare che in caso di arresto cardiaco, ad esempio, la rianimazione cardiopolmonare eseguita dalle persone presenti può aumentare il tasso di sopravvivenza di 2-3 volte”. “Sono contenta che l’iniziativa abbia avuto una così positiva risposta – ha aggiunto la delegata D’Elia – e di vedere tra di voi anche persone che ricoprono ruoli importanti sul nostro territorio come operatori scolastici, agenti di polizia locale, dipendenti pubblici, membri di associazioni, in particolare quelle sportive. È importante che ciascuno possa riportare nel proprio ambito lavorativo e personale quanto apprenderà in queste giornate”.

L’iniziativa rientra nel progetto “Accorciamo le distanze” promosso dall’ARES 118, approvato dalla Regione Lazio nel 2017 e sostenuto dal Comune di Cori.

Il prossimo appuntamento è per sabato 18 e domenica 19 gennaio presso la scuola secondaria di primo grado ‘Marchetti’ di Giulianello.

Com. Stam. + foto