Primo start stagionale per la GR Yaris Rally Cup:il 2023 parte dal Ciocco

La terza stagione del trofeo monomarca dedicato ai clienti sportivi di Toyota, prende il via questo fine settimana dal 46° Rally il Ciocco e Valle del Serchio, prima prova del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco.

Al via 12 trofeisti sui 13 iscritti, con il 70% di nuovi arrivati, tra cui interessanti giovani under 23, che andranno da affiancarsi a diversi confermati. Nuove evoluzioni sulla vettura, un montepremi che supera i 300.000 Euro ed un imponente piano di comunicazione da parte di Toyota Motor Italia, sono i punti cardine di una stagione che si annuncia entusiasmante.

Roma – Prende il via, questo fine settimana dalle strade del 46° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lucca), la terza stagione della GR Yaris Rally Cup, il trofeo monomarca dedicato ai clienti sportivi di Toyota.

Il primo start stagionale delle sei sfide che compongono il trofeo vedrà al via dodici iscritti sui tredici che ne hanno confermato l’adesione, potendo contare sulla presenza del 70% di “nomi” nuovi, tra i quali si annoverano anche giovani piloti tra i più in vista del panorama nazionale, ai quali si affiancheranno alcuni della “vecchia guardia”, come ad esempio i vincitori delle due edizioni del Trofeo, i toscani Alessandro Ciardi (2021) e Thomas Paperini (2022), oltre al vincitore “Under” dell’anno passato Jacopo Facco ed anche Tommaso Paleari, uno degli entusiasti “della prima ora”.

UN MONTEPREMI IMPORTANTE: OLTRE 300 MILA EURO

Una stagione che si annuncia avvincente, a partire dall’aggiornamento tecnico che riguarda la vettura, per passare al montepremi di indiscusso interesse, stabilito in oltre 300mila Euro tra premi in denaro e premi in valore. Premi destinati alla classifica assoluta di Trofeo, per i Team, per gli Under 23 e per la categoria “Promotion”. Incentivi importanti soprattutto per quanto riguarda i giovani, che se meritevoli avranno un sostegno importante per guardare al loro futuro agonistico.

Inoltre, il regolamento stabilisce un montepremi riservato alle gare della Coppa di Zona, denominato “GR CHALLENGE CRZ”, nell’ottica di dare tangibile supporto al rallismo di base, sfruttando la competitività della GR Yaris.

LA GR YARIS 2023

Gli aggiornamenti equipaggiati sulla vettura della GR Yaris Rally Cup sono concentrati nel dare alla vettura un’ispirazione ancora più “racing”, cercando di sfruttare al massimo possibile le prestazioni offerte dalla trazione integrale. Ciò per puntare a diventare l’ideale trampolino di lancio per le future promesse del motorsport nostrano e formare gli equipaggi per vetture più impegnative.

Le principali novità della vettura versione 2023, mossa da un propulsore di 1,6 litri da 280 cavalli, sono:

– Specchietti retrovisori “racing”;

– Presa d’aria sul tetto;

– Griglie aerazione cofano motore;

– Intercooler “racing”;

– Sistema di raffreddamento transfer;

– Differenziale meccanico posteriore;

– Ammortizzatori posteriori coassiali.

CALENDARIO GR YARIS RALLY CUP 2023

1. RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO 10-11 marzo

2. RALLY REGIONE PIEMONTE-ALBA 14-15 aprile

3. RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA 23-24 giugno

4. RALLY 1000 MIGLIA 08-09 settembre

5. RALLYE SANREMO 30 settembre-01 ottobre

6. RALLY ACI MONZA 01-02 dicembre

Tutti gli appuntamenti avranno coefficiente 1 ad eccezione dell’ultima tappa di Monza che avrà coefficiente maggiorato a 2.

Dopo la partenza da Lucca, in programma venerdì 10 marzo alle ore 15.00, l’arrivo della sezione 1 è previsto presso Il Ciocco, alle ore 16.30, subito dopo la Power Stage “Ciocco 1”, che verrà trasmessa in diretta televisiva. La partenza della Sezione 2 di gara avverrà dal Il Ciocco, alle ore 7.00 di sabato 11 marzo per andare ad affrontare un pacchetto di prove speciali che ricalca, a grandi linee, quella della edizione 2022, con “Careggine”, che verrà ripetuta tre volte, “Renaio”, “Il Ciocco” e “Puglianella”, con due passaggi ciascuna. Arrivo finale a Castelnuovo Garfagnana, nella piazza cuore del paese.

Com. Stam. +foto