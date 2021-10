Primo successo in campionato per l’Amatori Basket Messina, Scozzaro (37) e Ferrarotto (31) mettono ko il Savio

Domenica vincente per l’Amatori Basket che, in una partita dai punteggi molto alti, riesce ad avere la meglio sul proprio avversario segnando ben 93 punti. Il Savio debutta nel campionato di C Silver dopo aver riposato la prima giornata, presentandosi con un un gruppo giovanissimo composto da un mix di atleti locali e foresteria.

La squadra è allenata da Franco Pati e in squadra figura il figlio Alessandro, ex di giornata avendo preso parte al gruppo Amatori nella stagione 2007/2008, supportato da quattro under in doppio tesseramento con la società Castanea di C Gold (Mackiw, Denafs, Dauksas, Sersenis) e un gruppo di atleti under delle proprie giovanili.

L’Amatori è ancora priva di Pistorino, infortunatosi prima della partita contro Ragusa, e in settimana perde anche Guglielmo che a seguito di uno scontro in allenamento è costretto a fermarsi. Al suo posto viene convocato Peditto. Il Savio schiera in quintetto base Mackiw, Denafs, Dauksas, Sersenis e Carianni. Risponde l’Amatori con Migliorato, Ferrarotto, Criscenti,Scozzaro e Faye.

Subito Faye spezza l’equilibrio iniziale, appoggiando da sotto canestro, dando il via a una partita dai ritmi alti. All’intervallo il punteggio è 35-45 per i neroarancio con Scozzaro già autore di 20 punti. Nella ripresa sale in cattedra anche Ferrarotto che risponde ai tentativi di sorpasso del Savio, che con Denafs punisce dall’arco ripetutamente e assiste i compagni con giocate da highlights. A tre minuti dalla fine, l’Amatori è avanti solo di una lunghezza, ma stringendosi in difesa e recuperando qualche pallone a rimbalzo offensivo riesce a mantenere il comando della gara. Punteggio finale di 84 a 93.

Amatori non scollinava quota 90 punti dal 2017 nella sfida esterna contro Adrano. Missione portata a termine dalla sontuosità offensiva di Scozzaro e Ferrarotto che chiudono rispettivamente con 37 e 31 punti, veri trascinatori offensivi della squadra.

Nella prossima giornata verrà osservato un turno di riposo per poi tornare in campo giorno 6 novembre fuori casa contro il Minibasket Milazzo. Al Savio vanno i complimenti per l’incontro disputato e gli in bocca al lupo per la prosecuzione del campionato.

Tabellino:

Savio Messina – Amatori Basket Messina 84-93

Savio Messina: Riparante, Pati 3, Mackiw 14, Denafs 32, Dauksas 6, Runci ne, Russo, Sersenis 24, Cameroto ne, Carianni 5.

Allenatore: Pati.

Amatori Basket Messina: Ferrarotto 31, De Gaetano 2, Faye 2, Criscenti 12, Pistorino ne, Casablanca 4, Irrera, Scozzaro 37, Valitri 5, Migliorato, Peditto ne, Panarello ne.

Allenatore: Maggio.

Parziali: 17-17, 18-28 (35-45), 24-20 (59-65), 25-28 (84-93).

Arbitri: D’Amore e Gazzara di Messina.

Com. Stam.