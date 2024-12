Priverno – Le Vie Agriculturali del Natale

In un Bianco Priverno ricco di concerti, spettacoli e iniziative culturali, non poteva mancare “Le Vie Agriculturali del Natale”, un progetto pensato per far conoscere, promuovere e diffondere il consumo dei prodotti tipici agroalimentari ed enogastronomici del territorio, sul territorio e nell’intero territorio della Regione Lazio.

Ideato e organizzato dal Comune di Priverno, con il sostegno finanziario di Arsial, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, è realizzato con la collaborazione dei Musei civici, della Pro Loco di Priverno, del Comitato Assaggiatori Produttori Olivicoli Locali (CAPOL), del Consorzio Priverno in Rete e di altre attività commerciali.

All’interno della Buvette dei Musei, uno dei luoghi più suggestivi e accoglienti della città, appena inaugurato in Piazza Giovanni XXIII, sono previsti due appuntamenti dedicati alla scoperta della cultura del cibo e della terra, passando per la loro storia, fino ad arrivare alla tavola di oggi: il 29 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025.

Il primo, il 29 dicembre, ci coinvolgerà in un’originale esperienza dal titolo “Anno che va, anno che viene”, con la presentazione del calendario Romano e dello scorrere del tempo a Privernum”: un racconto di fine anno nelle sale del Museo Archeologico “Carlo Cicala” che proseguirà nell’annessa Buvette, dove saranno offerte degustazioni guidate delle eccellenze tipiche della tradizione italiana: l’olio, il vino, il pane e i dolci.

L’evento del 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, sarà colorato dalla premiazione della Babbo’s red running, dalle attività ludico ricreative per i più piccoli, come la tombola degli animali, per poi confluire nella Buvette dei musei, con un focus narrativo sulla storia della cucina al tempo dei Romani, fra degustazioni guidate dei dolci di una volta, per un delizioso incontro con la tradizione e la dolcezza di un “tempo” e la merenda sana che unisce il nostro pane per eccellenza, “la Falia”, con altri sapori.

Un terzo appuntamento, organizzato in collaborazione con il Consorzio Priverno in rete, dal titolo “Acquista locale, assapora il territorio”, sarà itinerante e accompagnerà, nei giorni del 4 e 5 gennaio, gli acquisti locali nelle botteghe del centro storico, nell’idea di riavvicinare abitanti e turisti di prossimità a vivere il commercio locale: degustazioni, finger food a km 0, presentazione di vini, tipicità e dolci natalizi e dell’Epifania, verranno presentati e fatti degustare all’interno dei negozi del centro storico. Saranno incontri per uno shopping slow e culturale, un’occasione in più per attrarre e convincere le persone a fare acquisti di prossimità. E tra brindisi e degustazioni, sarà possibile incontrare autori e maestri del cibo, sapori autentici del Natale, senza la frenesia compulsiva dei grossi centri commerciali, anche sostenendo i produttori, gli artigiani e gli agricoltori del territorio del Lazio.

Com. Stam. + foto