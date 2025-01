Pro Berot magica cascina dove stare insieme

Pro Berot e una associazione di Truccazzano che ha uno spazio di fronte la chiesa madre di via Roma dove gli abitanti <<passano momenti belli da condividere>>. È un’area recintata ma, allo stesso tempo, aperta al pubblico, perché vi si accede attraverso un portale di legno facilmente apribile.

Massimo Griffini, insieme ai trenta soci dell’associazione, ha ristrutturato lo spazio che <<era una vecchia stalla, risalente al 1860, di contadini che noi abbiamo reso fruibile per la popolazione>>. Da 22 anni – nell’immobile appartenuto alla famiglia Dell’Orto e concesso in comodato d’uso – Pro Berot organizza <<attività per i truccazzanesi e per trascorrere momenti belli da condividere>>.

Ultimamente però questo “gioiello” di Trucazzano – creato grazie alla volontà di un gruppo di persone che ci dedica tempo e lavoro per tenerlo sempre appetibile e in ordine – è stato oggetto della maleducazione di <<alcune persone che entrano e lasciano carte, mozziconi di sigarette, cartoni della pizza e sporcizia assortita, lasciando l’area molto in disordine>, spiega Griffini. Il presidente di Pro Berot aggiunge che <<ho trovato tracce di chi ha orinato vicino alla casetta degli elfi e il fatto mi è dispiaciuto molto>>. <<Allora ho deciso di fare un appello con un post su Facebook, che ha avuto tante condivisioni, per ricordare che lo spazio è sì aperto a tutti ma va frequentato con educazione e rispetto>>. Lo spazio è stato destinato dal compianto ingegnere Egidio Dell’Orto e dalla moglie Pupa affinché <<il posto rimanga fruibili alle persone>>, chiarisce il volontario. Un’area riservata dove <<sei protetto dal sole in estate, d’inverno dal freddo, dall’umidità; avrei voluto io, quand’ero giovane, un posto così per trovarmi con la compagnia>>. Il luogo allestito da Pro Berot merita <<riguardo affinché – conclude Griffini – non sia solo un’area di bivacco sporca e inospitale>>

Di Roberto Dall’Acqua