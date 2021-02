Le difficoltà legate al flusso veicolare e le condizioni del manto stradale in via Vincenzo Giuffrida a Catania sono innegabili, specialmente nel tratto tra viale Sanzio e Corso delle Province.

Qui il manto stradale in pessime condizioni e la segnaletica quasi completamente cancellata sono le principali cause delle proteste dei cittadini. Tutte questioni affrontate dal presidente del III municipio Dottor Paolo Ferrara. “Via Vincenzo Giuffrida è una delle strade più trafficate di Catania perché rappresenta una delle principali porte di accesso alla città- afferma Ferrara- l’amministrazione sta compiendo grossi sforzi per rifacimento della segnaletica e per rendere sicure molte vie del nostro territorio. Un lavoro fortemente sinergico con “Borgo-Sanzio” che bisogna estendere anche in via Giuffrida”. Il continuo transito delle auto e dei mezzi pesanti ha messo a nudo problemi strutturali come il manto dissestato tra viale Sanzio e Corso delle Province. “Con l’amministrazione comunale la sinergia e la voglia di collaborare per il bene del territorio è continua- conclude il presidente di “Borgo-Sanzio”- gli uffici preposti in questi ultimi mesi si sono attivati in modo costante per rendere minimi i disagi alla viabilità e di questo non posso che ringraziarli. Ciononostante occorrono opere, progetti e proposte di miglioramenti che vadano al di là del traffico quotidiano e prevedano un lavoro prolungato nel tempo”.

Paolo Ferrara, presidente III municipio Catania

Com. Stam.