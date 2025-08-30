Professione orientatore/trice, borse di studio dell’Associazione Nazionale Scadenza ravvicinata

L’Associazione Nazionale Orientatori, Asnor, assegnerà 1000 borse di studio a copertura totale per frequentare il Percorso introduttivo all’Orientamento Formativo e Professionale, rivolto a giovani laureatə tra i 24 e i 42 anni.

Un’occasione concreta per chi desidera mettersi in gioco e accompagnare gli altri nelle scelte educative e professionali. La figura dell’orientatore/trice è oggi centrale nelle politiche educative e del lavoro: lavora nelle scuole, nei centri di formazione, nei servizi per l’impiego, nelle aziende, nei territori.

Possono partecipare:

laureatə di qualsiasi disciplina;

cittadinə motivatə a intraprendere un percorso professionale nel campo dell’orientamento;

persone in fase di transizione professionale o interessate a sviluppare nuove competenze spendibili nel settore.

Le borse di studio non prevedono contributi economici diretti, ma garantiscono l’accesso gratuito al percorso formativo Asnor, riconosciuto come primo livello del sistema di crescita professionale dell’Associazione.

Per fare la domanda c’è tempo fino all’8 settembre 2025. Clicca qui per tutti i dettagli

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani