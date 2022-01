Professioni legali, imparare lavorando. Tirocini retribuiti presso la Corte dei Conti Scadenza ravvicinata

Se sei laureato in giurisprudenza e vuoi implementare il tuo percorso formativo, ti suggeriamo di fare subito la domanda per i tirocini della Corte dei Conti, organo di rilievo costituzionale che svolge funzioni di controllo e giurisdizionali. E’ uno degli gli organi ausiliari del Governo.

Sono previste 100 borse di studio per under 30 che abbiano ottenuto un punteggio di laurea fra i 95- 110/110 e non abbiano svolto altri stage presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i Tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli Uffici requirenti di primo e secondo grado, gli Uffici e i Tribunali di sorveglianza e i Tribunali per i minorenni. Bisogna inoltre possedere i requisiti di onorabilità necessari per accedere al pubblico impiego.

I tirocini avranno una durata di un anno e mezzo, con un impegno di 80 ore mensili presso Sezioni giurisdizionali, sezioni di controllo e Procura Generale, Sezioni giurisdizionali, Sezioni di controllo e Procure Regionali. I soggetti ammessi saranno affidati ad un Magistrato Formatore, avranno accesso ai fascicoli processuali, parteciperanno alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al Collegio, nonché alle camere di consiglio. Parteciperanno inoltre alle attività formative organizzate dalla Scuola di Alta formazione F. Staderini e dalla Biblioteca Antonino de Stefano.

L’esito positivo dello stage costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario. Per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio l’esito positivo vale anche ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale e per la frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo restando il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame.

Per saperne di più consultare il bando da qui. Il termine per presentare la domanda è il 9 febbraio 2022.

