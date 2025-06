Profilo e condizione occupazionale dei laureati UniPa, presentato il rapporto AlmaLaurea 2025

Rettore Midiri: “Fondamentale il rapporto tra Ateneo e mondo del lavoro” Il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea ha presentato questa mattina il Rapporto su profilo e condizione occupazionale dei laureati, giunto alla XXVII edizione.

“Anche quest’anno la grande quantità di dati forniti da Almalaurea, che ha intervistato 7.701 laureati UniPa di primo livello, magistrali biennali e a ciclo unico, fornisce numerosi elementi che confermano l’efficacia delle strategie e delle politiche che questa governance ha messo in atto per formare, sostenere e garantire le migliori prospettive di futuro ai suoi iscritti – dichiara Massimo Midiri, Rettore dell’Università di Palermo – La valutazione dai laureati coinvolti mette in risalto la qualità della didattica erogata, già ampiamente certificata dal record di immatricolazioni registrato negli ultimi anni. In particolare, il 90,4% dei laureati ha espresso soddisfazione per l’esperienza universitaria complessiva, mentre il 74,5% si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso del nostro Ateneo.

Registriamo con soddisfazione un incremento del tasso occupazionale dei laureati UniPa a cinque anni dal conseguimento del titolo che raggiunge l’87,2% rispetto all’85,7% del 2024. Un dato rilevante riguarda la percentuale dei laureati che ritengono molto efficace il loro titolo in ambito lavorativo che si attesta al 73,9% ad un anno dal conseguimento (68,2% a livello nazionale) e all’82,3 % a cinque anni dal conseguimento (74,8% a livello nazionale).

Ho sempre ritenuto – continua il Rettore – che il rapporto tra Ateneo e mondo del lavoro sia vitale e di fondamentale importanza, a maggior ragione in un territorio come la Sicilia che purtroppo molti nostri giovani sono ancora costretti ad abbandonare in cerca di occupazione. Rafforziamo ogni giorno il nostro impegno, operando in strettissima collaborazione con le imprese, per conciliare nella maniera migliore le esigenze professionali con le competenze, le conoscenze, gli obiettivi e le aspirazioni dei nostri laureati”.

Rapporto AlmaLaurea 2025 in allegato

Com. Stam.