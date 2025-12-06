Progetti per Leggere ‘Ad alta voce’, budget di circa 500 mila euro Scadenza ravvicinata

Reading, lettura espressiva: il Centro per il libro e la lettura ha pubblicato la nuova edizione del bando “Ad Alta Voce” per sostenere progetti che promuovano l’educazione e l’abitudine alla lettura espressiva “ad alta voce” appunto, attraverso lo sviluppo e la sperimentazione di iniziative ed eventi.

Si rivolge a fondazioni, associazioni culturali e altri organismi senza scopo di lucro per promuovere l’arte di interpretare e recitare un’opera gustandone la lettura e condividendone lo spirito e le emozioni.

Saranno finanziati progetti di livello nazionale e progetti di livello locale, con un budget complessivo di 451.250 euro.

Le proposte di progetto, complete della documentazione indicata nel bando, devono essere formulate e inviate on line entro il 12 dicembre 2025. Consulta il sito web da qui per saperne di più.

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani