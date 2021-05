L’Università degli Studi di Palermo avvia il primo Corso di Laurea in Ingegneria Geologica all’Univesidad de El Salvador (UES) per potenziare la mitigazione dei rischi naturali con il progetto CASTES, realizzato dal Dipartimento della Terra e del Mare, col coordinamento scientifico del prof. Christian Conoscenti, in collaborazione con l’Università di Chieti-Pescara “G. d’Annunzio” e finanziato dall’Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

L’eccellenza italiana nella gestione e mitigazione del rischio geologico interviene in El Salvador per avviare all’Universidad de El Salvador (UES) il primo Corso di Laurea in Ingegneria Geologica e un Master in Geologia destinato ai docenti – spiega il prof. Christian Conoscenti – Far fronte in maniera sistemica e strutturale alle catastrofi naturali causate da fenomeni geologici, sempre più inaspriti dagli impatti del cambiamento climatico, richiede il potenziamento del capitale umano direttamente nelle aree più vulnerabili, quali quelle salvadoregne. Mitigare gli impatti e prevenirne i danni diventano obiettivi imprescindibili per il Centro America. Grazie al supporto di AICS e al know-how trasferito dalle Università Italiane, si punta a rendere autonome le aree del Centro America nella gestione e prevenzione del rischio.”

“Il progetto CASTES è uno straordinario esempio dell’impegno di UniPa nel settore della cooperazione internazionale e della terza missione, ma anche nel sostegno per la crescita sociale dei paesi in via di sviluppo – dichiara il Rettore, prof. Fabrizio Micari – Credo di poter dire che in realtà il nostro Ateneo è un precursore in questo campo, avendo iniziato ormai da decenni la collaborazione con i popoli del Centro America nella prevenzione dei rischi naturali”.

I risultati del progetto saranno presentati domani, giovedì 13 maggio, alle 18.00 in diretta sulla pagina Facebook @proyectocastes.

Programma

Saluto delle Autorità

Fabrizio Micari – Rettore dell’Università di Palermo

Fernando A. López Larreynaga – Ministro dell’Ambiente e delle Risorse Naturali di El Salvador Edoardo Pucci – Ambasciatore Italiano in El Salvador

Roger Armando Arias Alvarado – Rettore dell’Università di El Salvador

Sergio Caputi – Rettore dell’Università di Chieti-Pescara

Riccardo Morpurgo – Direttore AICS Centro America

Interventi

Valerio Agnesi – Direttore Dipartimento Scienze della Terra e del Mare dell’Università di Palermo Marcello Vasta – Direttore Dipartimento Ingegneria e Geologia dell’Università di Chieti-Pescara Francisco Lara Ascencio – Preside della Facoltà di Scienze Agrarie dell’Università di El Salvador Giuseppe Giunta – Coordinatore del progetto RIESCA (Università di Palermo)

Christian Conoscenti – Coordinatore del progetto CASTES (Università di Palermo)

Mario L Rainone – Coordinatore attività CASTES nell’Università di Chieti-Pescara

Miguel A. Hernández – Coordinatore attività CASTES nell’Università di El Salvador

Partecipano

Livan Fratini – Pro-Rettore alla Ricerca e alla Terza Missione dell’Università di Palermo

Néstor Hernández – Segretario Relazioni Nazionali e Internazionali dell’Università di El Salvador Arcangelo Merla – Delegato alla Terza Missione dell’Università di Chieti-Pescara

Maurizio Bertollo – Delegato Relazioni Internazionali dell’Università di Chieti-Pescara

José Mauricio Tejada – Direttore Dipartimento Risorse Naturali e Ambiente Università di El Salvador Fulvio Celico – Comitato Esecutivo del CASTES (Università di Parma)

Sandro Moretti – Comitato Esecutivo del CASTES (Università di Firenze)

Michele Pipan – Comitato Esecutivo del CASTES (Università di Trieste)

Moderatore

Christian Conoscenti

