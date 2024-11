Progetto CSAIA con Cambridge Scholars Publishing su AI e innovazioni per Scienze politiche e relazioni internazionali

Roma. Un progetto editoriale del Centro Studi Avanzati per l’intelligenza Artificiale (CSAIA) con la Cambridge Scholars Publishing, condotto attraverso i propri osservatori che stanno partecipando a livello internazionale alla valutazione degli aspetti giuridici ed economici dell’AI Act.

L’obiettivo è costruire strumenti e prospettive giuridiche comparate in cui il ruolo della responsabilità etica e politica nell’era dell’AI essenziale (in ambito Scienze Politiche e Relazioni Internazionali), con l’intento di regolamentare in finanza normative e applicazioni reali. L’evento si svolge, presso la Sala del Refettorio – Biblioteca della Camera dei Deputati “Nilde Iotti”, in via del Seminario 76, a Roma, oggi mercoledì 13 novembre 2024, dalle ore 11, organizzato dal Centro di Studi Avanzati per l’intelligenza Artificiale (CSAIA).

Alla presenza del vice-presidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè, i lavori saranno introdotti dal presidente CSAIA Pier Paolo Maria Menchetti (EU Commission / EMA Chairman Expert Panels spinal devices in orthopaedics, traumatology, rehabilitation, rheumatology,) e dal suo vertice del Comitato scientifico Massimo Midiri (rettore dell’Università degli Studi di Palermo).

Intervento, quindi, dell’Osservatorio forense CSAIA sul tema degli aspetti giuridici ed economici dell’AI Act, con gli interventi di: Gianluca Brancadoro (Diritto commerciale, Università degli Studi di Teramo, vice presidente MPS, Roma), Suany Mazzitelli (editrice LexisNexis, membro Observatoire de légistique, Paris), Saverio Occhipinti (General Counsel Club Deal Investitori della LUISS Guido Carli (“LUISS Alumni 4 Growth”, Roma).

Su Etica e Intelligenza Artificiale è previsto l’intervento di Don Andrea Ciucci (segretario Accademia Pontificia per la Vita).

Per l’Osservatorio Finanza e Regolamentazione CSAIA sul tema della rivoluzione dell’AI in finanza: su come districarsi tra rischi, normative e applicazioni del mondo reale, gli interventi di Christian Lamonaca (CEO CLIFF SGR SpA, Roma), Anna Pouliou (Maastricht University, Faculty of Law, European Center of Privacy and Cybersecurity; Data Protection Commission, CERN, Genève),

Donatella Visconti (Manager, giurista, banche, assicurazioni, ESG pubblico/privato. Consigliere indipendente MPS, Roma), Andrea Vivoli (direttore generale Banca Centrale della Repubblica di San Marino, San Marino).

Altro asse su cui svilupperà la discussione della giornata è quello curato dall’Osservatorio Cybersecurity – Scienze Politiche e Relazioni Internazionali CSAIA: “Politics and policy nell’era dell’Intelligenza Artificiale; costruire strumenti per affrontare le sfide globali”. In merito sono previsti gli interventi di: Gabriele Bonini (rettore Università degli Studi LUMSA, Roma), Gabriele Checchia (ambasciatore a riposo, relazioni internazionali, Roma), Daniela Mainenti (Diritto processuale penale comparato, Centro Interdipartimentale Innovazione e Salute Università degli Studi Roma 3, Roma), Stefano Mannino (Gen. C.A, Presidente CASD, Roma).

I lavori saranno moderati da Donatella Visconti (membro Comitato scientifico e Osservatorio Finanza e Regolamentazione CSAIA).

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su webtv.camera.it

Per informazioni: www.centrostudicsaia.it – segreteriacsaia@gmail.com

