Progetto recupero piazza Europa, Cardello: “E’ fondamentale garantire la sicurezza dei cittadini”

Accogliamo con grande soddisfazione il progetto di riqualificazione che riguarda piazza Europa. Un piano di lavoro che prevede l’istallazione di nuovi arredi urbani, nuova pavimentazione e perfino un sistema di videosorveglianza.

Naturalmente, per la rinascita di quello che una volta era uno dei salotti buoni della città, è auspicabile che i previsti iter burocratici siano rapidi e che non finisca tutto impantanato tra proclami e promesse non mantenute. “Da troppo tempo di parla di recupero di piazza Europa- afferma il consigliere del II municipio Andrea Cardello- io stesso per anni ho denunciato qui una situazione di continuo vandalismo con la sistematica invasione di scooter che, in barba alle più elementari norme sulla sicurezza, sfrecciano a tutta velocità in pieno spazio pedonale rischiando di investire qualcuno. Non solo, i controlli mirati in passato, da parte di carabinieri e polizia municipale, hanno evitato per un arco di tempo ridotto che la piazza si trasformasse in un circuito per scooter e moto. Sfortunatamente – conclude il consigliere del II municipio- nel giro di pochi giorni, tutto ritornava come prima. Quindi ben vengano le telecamere ma queste vanno coadiuvate con un presidio continuo da parte delle associazioni di volontari per garantire passeggiate sicure alle famiglie e alle tante persone che qui vogliono trascorrere le serate”.

