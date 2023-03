Progetto “Twin Cities in Sustainable Partnership”. Delegazione ghanese in visita a Palermo

In visita a Palermo la delegazione della città gemellata di Sekondi-Takoradi, Ghana, per acquisire buone pratiche in materia di governance urbana.

Le esperienze maturate nell’ambito della gestione strategica e valorizzazione del patrimonio culturale dalla città storica sono oggetto di particolare interesse da parte della delegazione ghanese guidata dal Sindaco Abdul-Mumin Issah e composta da quindici rappresentanti dell’amministrazione della Sekondi-Takoradi Metropolitan Assembly e di altri enti istituzionali ed accademici che aderiscono alla rete di intervento. Tra questi si segnala la presenza della Camera di Commercio Ghanese e delle Università di Takoradi e Kumasi. “Nelle poche ore fin qui trascorse ho potuto apprezzare il lavoro straordinario che sta portando avanti Palermo e ciò che stiamo apprendendo potrà arricchire i processi di rigenerazione urbana e di sviluppo sostenibile ed inclusivo della nostra città”,

afferma il Sindaco Issah. Nella città africana gemellata sono molteplici le sfide che l’autorità locale sta affrontando grazie al sostegno dell’Unione Europea che ha finanziato il progetto di cooperazione decentrata “Twin Cities in Sustainable Partnership” portato avanti da un partenariato internazionale al quale aderiscono il Comune di Palermo, l’Ong palermitana CISS/Cooperazione Internazionale Sud Sud e l’associazione Ghana Sicily Business Forum. Oggi a Palazzo delle Aquile si è conclusa la cerimonia di accoglienza della Delegazione presieduta dal Sindaco Roberto Lagalla ed alla presenza del Presidente del

Consiglio Comunale Giulio Tantillo, dei consiglieri e delle consigliere e dei presidenti delle Consulte.

La cerimonia è stata preceduta da un incontro di benvenuto da parte dell’Assessore Pietro Cannella e dello staff dell’Area Cultura del Comune di Palermo che coordina l’azione di scambio. Alla cerimonia hanno preso parte l’Assessore Maurizio Carta e l’Assessore Antonella Tirrito che nei mesi scorsi si sono recati in breve missione in Ghana per delineare la strategia del percorso di capacity building a sostegno alla formazione ed

aggiornamento del personale delle due città e della crescita degli stakeholder territoriali. Il programma di visite, incontri istituzionali, workshop e manifestazioni artistiche e culturali seguirà nei prossimi giorni grazie alla collaborazione offerta da molteplici soggetti che animano il tessuto cittadino mettendo in campo percorsi di rigenerazione e partecipazione creativa: università, enti del terzo settore, istituti scolastici e accademie, centri di formazione, business communities, organizzazioni della diaspora. La visita è stata

realizzata con il supporto dell’Ambasciata Italiana di Accra e dell’Ambasciata Ghanese in Italia e grazie al prezioso lavoro svolto dal Console Onorario della Repubblica del Ghana a Palermo Francesco Campagna che da anni promuove e sostiene il gemellaggio istituzionale in atto tra le due città. Si ringraziano: l’Autorità Portuale AdSP per avere illustrato i programmi di sviluppo del waterfront di Palermo, di notevole interesse

per Sekondi-Takoradi, anch’essa “ città tutto porto”; la Fondazione Federico II per avere aperto le porte alla delegazione al Patrimonio UNESCO; il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, l’Accademia di Belle Arti e la Scuola Sperimentale di Cinematografia; le scuole ICS Perez-Madre Teresa di Calcutta ed il Liceo Regina Margherita; le diverse realtà del terzo settore che hanno animato il percorso di visite – Nuove Officine Zisa-NOZ, Cre.Zi.Plus, Spazio Franco, La Casa della Cooperazione,

Addiopizzo Travel, gli Orti delle Fate, la comunità di Danisinni, Moltivolti, C.U.C.I.R.E., CARITAS, Mare Memoria Viva; Form@t; Palermo Mediterranea e la sua rete di imprenditori e professionisti.