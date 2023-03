Programmazione estiva a Puntalazzo

Il vice sindaco e assessore alla Cultura Veronica Musumeci ha partecipato ad una riunione operativa con i responsabili della Pro loco di Puntalazzo per fare il punto sulla programmazione estiva.

In particolare eventi culturali e varie iniziative di intrattenimento sociale. Presente alla riunione organizzativa anche il delegato della frazione, Salvo Cardillo. Tra le manifestazioni in programmazione anche la partecipazione di scrittori importanti come Catena Fiorello. Le interlocuzioni sono ancora in corso. “Abbiamo gettato le basi, assieme ai vertici della Pro loco di Puntalazzo – afferma l’assessore Musumeci – per programmare una serie di attività che hanno l’obiettivo, tra l’altro, di promuovere il territorio e, nella fattispecie, le frazioni collinari mascalesi di Montargano e Puntalazzo che meritano la giusta valorizzazione. E, in vista della stagione estiva l’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Messina ha in previsione, a breve, la convocazione di un tavolo con i commercianti di Mascali e con quelli di Fondachello, per programmare l’estate concertando le iniziative da intraprendere, nell’intendimento precipuo di rilanciare l’immagine di Mascali e delle sue infrastrutture turistico ricettive, che rappresentano un plus valore. All’incontro prenderà parte anche l’assessore al Turismo, Valentina Gullotta”.

Com. Stam. + foto