“Programme READ 2”

Bologna: Il Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Enrico Scandone, ha accolto una delegazione tunisina del Ministero della Giustizia nelle sale della Caserma “Luciano Manara”, nell’ambito di un incontro con il Procuratore Capo della Repubblica di Bologna, Dott. Paolo Guido, e il Sostituto Procuratore della Repubblica di Bologna, Dott. Stefano Dambruoso, assegnatario del Gruppo specializzato “Terrorismo ed eversione dell’ordine democratico”. L’evento si è svolto nell’ambito del programma europeo di cooperazione internazionale “READ 2”, relativo a lotta al terrorismo e radicalizzazione, e ha visto la partecipazione del Console tunisino a Bologna, di rappresentanti locali delle Forze di Polizia, del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale e di personale del Servizio Protezioni Internazionali del Comune di Bologna. Nel corso dell’incontro sono state affrontate numerose tematiche comuni e confrontate le esperienze dei rispettivi sistemi giudiziari oltre alle diverse procedure legali e operative, con lo scopo di approfondirne la comune conoscenza e incentivare la reciproca collaborazione istituzionale.