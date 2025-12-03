Progressi tecnologici e trend di crescita nel settore fotovoltaico all’UniPa il workshop “Solar Applications For Environment 2 – SAFE2 2025”

Ha preso il via nell’Aula Capitò del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo il workshop “Solar Applications For Environment SAFE2 – 2025” Ecodesign and sustainability of materials, systems, technologies and processes in the energy transition.

L’iniziativa offre l’opportunità di scoprire i più recenti progressi tecnologici e i trend di crescita nel settore fotovoltaico, con presentazioni di esperti e sessioni di networking. L’evento SAFE2 ha l’obiettivo di favorire lo scambio di conoscenze e stimolare nuove sinergie sul tema del fotovoltaico, del solare termico, dell’eco-design e della sostenibilità ambientale applicati a materiali, sistemi, tecnologie e processi coinvolti nella transizione energetica.

L’evento è organizzato congiuntamente dall’Università di Palermo, dal GdL Energia e Tecnologie Sostenibili dell’Associazione Rete Italiana LCA, dagli Spoke 1 e 9 della fondazione NEST. Inoltre, durante l’evento saranno coinvolti rappresentanti degli Spoke 2-8 della fondazione NEST, degli Ecosistemi di Innovazione, dei Centri Nazionali e dei Partenariati Estesi dei progetti nazionali di ripresa e resilienza (PNRR).

Fondazione NEST (Network for Energy Sustainable Transition) è uno dei 14 grandi progetti di partenariato esteso promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) nell’ambito del PNRR – Missione 4 Istruzione e Ricerca, che riunisce università, centri di ricerca e imprese per accelerare la transizione energetica italiana. Dedicata agli “Scenari energetici del futuro”, NEST è finanziata dall’Unione Europea – NextGenerationEU e rappresenta uno dei 14 grandi progetti nazionali per rafforzare la ricerca e favorire la competitività del sistema produttivo italiano ed europeo, con l’obiettivo di finanziare progetti di ricerca di base per rafforzare le filiere a livello nazionale e promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategiche europee e globali.

«La qualificata compagine di relatori e l’organizzazione di momenti di networking pensati per favorire il dialogo tra ricerca, innovazione e applicazione, assicurano all’evento un elevato profilo scientifico e un carattere multidisciplinare e interdisciplinare, promuovendo un confronto strutturato e proficuo sugli sviluppi più recenti nel campo dell’energia a basso impatto ambientale e della transizione energetica sostenibile ad ampio spettro – spiegano gli organizzatori – SAFE2 rappresenterà l’occasione per esplorare le potenzialità di crescita del settore energetico e per riflettere sulla dimensione orizzontale della sostenibilità e sugli approcci più efficaci, anche economici e sociali, per perseguire una transizione energetica che segua il principio sancito nel Green Deal europeo del “no one left behind”».

I lavori proseguiranno fino a venerdì 5 dicembre.

Info: https://www.unipa.it/Solar-Applications-For-Environment-2–SAFE2-2025-Ecodesign-and-sustainability-of-materials-systems-technologies-and-processes-in-the-energy-transition/

