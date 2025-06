Progressione costante per Cassibba ad Ascoli

Ottava posizione assoluta e nuovi riferimenti sulla Nova Proto V8 3000 alla Coppa Teodori, per il portacolori della Scuderia Ateneo nella 3^ prova del Campionato Supersalita e 5^ del CIVM.

Comiso (RG) . Prestazione concreta e in progressione per Samuele Cassibba alla 64^ Coppa Paolino Teodori, round valido per il Campionato Italiano Supersalita e per il Campionato Italiano Velocità Montagna, su un percorso tecnico di 5 km. Il pilota comisano della Scuderia Ateneo ha conquistato l’ottava posizione assoluta al termine di un weekend impegnativo ma formativo, confermandosi in top ten con un crono complessivo di 4’37.63 al volante della Nova Proto NP01 V8 da 3000 cc.

Su un tracciato tecnico come quello ascolano, Cassibba ha messo in mostra determinazione e capacità di adattamento, lavorando insieme al team su un set-up mirato a gestire le difficili condizioni dell’asfalto. Dopo due manche di prova chiuse rispettivamente con i tempi di 2’26.34 e 2’21.42, Samuele ha saputo crescere in gara, firmando un 2’18.85 in Gara 1 e confermando il proprio ottimo ritmo con un 2’18.78 in Gara 2, segnale di una crescente fiducia sulla potente biposto francese.

“È stato un weekend intenso, un fondo con qualche asperità di troppo e ho dovuto cercare il miglior assetto possibile per affrontarlo” – ha dichiarato Cassibba a fine gara – “stiamo migliorando manche dopo manche, ma sinceramente su questo tipo di asfalto la potenza della macchina mi mette ancora un po’ in soggezione, soprattutto in staccata, dove la vettura tende a spostarsi. Ogni chilometro però porta nuovi dati e sensazioni che mi permettono di affinare il feeling. Ora guardiamo avanti, con l’obiettivo di crescere ancora”.

L’appuntamento di Ascoli ha rappresentato la terza uscita stagionale con la Nova Proto V8 3000, un passaggio fondamentale nel processo di sviluppo con la nuova vettura. Il weekend marchigiano, ricco di confronti ad altissimo livello, ha offerto al portacolori siciliano ulteriori indicazioni su cui lavorare, sia in ottica Campionato Supersalita che nel contesto del Campionato Italiano Velocità Montagna.

Il prossimo impegno per Cassibba sarà la 26^ Giarre-Milo, in programma dal 4 al 6 Luglio, dove tornerà a gareggiare sulle strade di casa con l’entusiasmo del pubblico siciliano e la voglia di continuare a crescere in maniera costante.

