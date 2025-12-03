Proiettili, soldi e cocaina. Giovane arrestato dai Carabinieri

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno arrestato un 22enne siciliano, residente a Bologna, disoccupato e con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi.

L’arresto è stato eseguito durante un’operazione antidroga in un appartamento popolare a Casteldebole, una zona segnalata ai Carabinieri per la presenza di persone dedite all’acquisto e alla vendita di sostanze stupefacenti. L’informazione acquisita dai militari li ha portati a casa del 23enne siciliano che è stato informato della situazione e sottoposto a una perquisizione domiciliare. Le operazioni di ricerca hanno consentito di trovare 178 grammi di una sostanza stupefacente del tipo cocaina, 8.640 euro in contanti, tre bilancini di precisione e due proiettili cal. 7,65. Il materiale è stato sequestrato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile è stato tradotto in carcere.