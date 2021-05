Il laboratorio di formazione per giovani leader alla cittadinanza globale e creativa “Costruire comunità inclusive e generative”, promosso dall’Istituto Arrupe all’interno del progetto Prisma, è la possibilità per i giovani migranti insieme ad altri giovani residenti nel territorio siciliano di realizzare un’esperienza di riflessione e azione trasformativa e partecipata sul campo.

Finalità del laboratorio è promuovere una politica popolare attraverso una formazione alla leadership territoriale diffusa dei giovani: una politica di prossimità, di connessioni, di comunità, etica, interculturale e intergenerazionale. La progettazione partecipata è stata condivisa con un gruppo di giovani e di realtà associative del territorio che parteciperanno ciascuno in base alle proprie competenze e appartenenze territoriali ad offrire un loro contributo al percorso di formazione, coinvolgendo direttamente i giovani e le loro associazioni come esperti in un percorso di auto-formazione reciproca.

I giovani provengono dalle quattro città siciliane coinvolte all’interno del progetto Prisma: Palermo, Catania, Messina e Trapani. Si è creata così una prima rete di Associazioni referenti per territorio che hanno collaborato alla progettazione partecipata: MoltiVolti (Palermo) Migrantes (Messina), progetto Sottosopra – Save The Children (Catania), Coop. Soc. Badia Grande (Trapani), alle quali si sono aggiunte altre realtà associative giovanili (Associazione Politeia, ArteMigrante, Associazione “Tu sei la città”, Africa solidale, Contadinazioni, Giocherenda, Istituto Gonzaga, Marginal, Centro Diaconale “La Noce – Istituto Valdese”, i giovani del Centro Tau e se ne aggiungeranno altre in corso d’opera) che daranno il loro contributo ai cinque focus group e alla formazione intensiva prevista durante il percorso formativo.

L’iscrizione al laboratorio è gratuita e aperta a tutti i giovani che lo desiderano e prevede cinque focus group e un gruppo di lettura che si svolgeranno online dalle ore 18.00 alle ore 20.00, sulle seguenti tematiche e nelle seguenti date tra maggio e giugno 2021:

processi di rigenerazione e trasformazione urbana (6 maggio)

economia civile, circolare e di comunità (13 maggio)

democratizzazione della cultura (20 maggio)

geopolitica ed equilibri internazionali (27 maggio)

strumenti di partecipazione (10 giugno)

gruppo di lettura e confronto critico (17 giugno).

Per chi ha svolto almeno quattro incontri online si rilascerà un attestato di partecipazione. Si aggiungeranno altre due attività previste dal laboratorio in presenza a fine giugno, se le condizioni della pandemia lo consentiranno, se non è possibile si opterà per svolgerle in modalità online: una visita guidata presso una realtà di cittadinanza attiva ed un incontro intensivo di tre giornate a Palermo. Coordinatrice del laboratorio di formazione per giovani leader è Anna Staropoli, sociologa dell’Istituto Arrupe.

Responsabili di rete per i giovani e per gli enti territoriali delle quattro città del progetto sono: Anna Staropoli, responsabile della rete per Palermo (anna.staropoli@istitutoarrupe.it); Luca Lo Re, responsabile della rete per Catania (luca.lore30@gmail.com); Sergio Villari, responsabile della rete per Messina (villarisergio@libero.it); Pamela Corso, responsabile della rete per Trapani (pamelacorso10@yahoo.com).

Com. Stam.