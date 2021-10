Venerdì 8 ottobre esce in radio il nuovo singolo di MAX FORLEO “PROMISE” racchiude in sé tutte quelle emozioni che sono intrinseche nell’attesa, non importa di cosa.

La scelta davanti al fiume è quella di aspettare, ma una voce interiore chiede conferme e risposte, certezze che sembrano non arrivare nel crescendo del ritornello. Non sarebbe meglio voltarci e andarsene? “Promise”, quindi, è una promessa di amore eterno e di attesa eterna. Nessuna recriminazione, solo domande sul destino del ricordo che abbiamo insinuato nel cuore di chi sembra averci dimenticato per qualcosa di nuovo.

Spiega l’artista a proposito del brano: «La promessa dell’attesa crea una dimensione importante nella nostra vita, la domanda è sempre una: ne varrà la pena? Da sognatore rispondo: sempre».

Biografia

Max Forleo si interessa alla musica già dall’età di 7 anni, approcciandosi alla chitarra classica e maturando poi interesse anche per pianoforte, batteria, basso e voce. Dal 1998 le prime esperienze live su palchi professionali che lo porteranno poi nel 2003 alla prima produzione discografica con la band da lui formata insieme a Dario Accardi: The Lorean. Con i The Lorean incide due dischi ed un singolo: “the Lorean” (2003), “Morning Freedom” (2008), “Time to Waste” (2010). La musica lo porta sui palchi di tutta Italia (Arena di Milano, Alcatraz, Demode, Stazione Birra, Rock in Roma…) Europa (Londra, Berlino, Amsterdam, Vienna…) e America. Collabora con artisti nazionali e internazionali come TM Stevens (bassista di

Prince e James Brown), Richie Kotzen (chitarrista dei Poison e Mr. Big), Iron

Butterfly, Kee Marcello (chitarrista degli Europe) e molti altri. Dopo lo scioglimento della band nel 2010, Max Forleo decide di continuare con lo pseudonimo “the Traveller”, spunto tratto dalle colonne sonore scritte chitarra e voce per il cortometraggio “Treno della Memoria”. Con questo pseudonimo Max Forleo incide 5 album: The Traveller (2011), Life

(2012), Uncensored Kingdom par 1/2/3) e diversi featuring sia in ambito Rap che Rock. Lo caratterizza da sempre l’intensissima attività live (circa 100 date annue), ma nel 2016 decide di prendere una pausa. Ritorna sulla scena nel 2018 scrivendo in italiano pubblicando: “Distanze” (2018), “Philos” (2019) e nel 2020 l’album “Alice a Febbraio” di cui ha ottenuto ottime recensioni. Il 2021 lo rivede cantare nella sua lingua preferita: l’inglese. Ad aprile esce il singolo Antarktica. Il suo nuovo singolo, “Promise”, esce su tutte le piattaforme di streaming l’1 ottobre 2021 e in rotazione radiofonica da venerdì 8 ottobre.

Com. Stam.