Promozione al grado di Colonnello di Silvio DE LUCA

Nella mattina odierna, il Colonnello Christian Angelillo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, nel corso di una breve cerimonia, ha insignito del nuovo grado, il Colonnello Silvio De Luca, Comandante dell’Ufficio Comando del Provinciale Carabinieri di Latina (LT) dal settembre 2021.

La circostanza è stata propizia per il Colonnello Angelillo per formulare i migliori auguri al Colonnello De Luca, atteso che alla promozione conseguirà, il 25 agosto, la cessazione dal servizio attivo.

Il Comandante Provinciale ha voluto esprimere il suo profondo ringraziamento sottolineando l’importanza dell’intelligente e paziente supporto del Colonnello De Luca, che ha contribuito significatamene all’efficace capacità di risposta di questo Provinciale.

Il Colonnello Angelillo ha voluto formulare i suoi migliori auguri per il futuro del Colonnello De Luca, fatto di nuove esperienze e nuove emozioni, ma pur sempre portatore sano di quei valori dell’Arma dei Carabinieri che lo hanno sempre caratterizzato.