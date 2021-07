ALTOMONTE (Cs) – Educare gli adulti ad una visione della cultura del libro come un tesoro da tramandare ai più piccoli. Sensibilizzare alla lettura, alla conoscenza ed alla sete di sapere per un corretto sviluppo cognitivo, per una adeguata proprietà di linguaggio in età infantile e per formare un futuro cittadino consapevole.

Sono questi gli obiettivi sottesi all’iniziativa Io Leggo Perché… promossa dall’Amministrazione Comunale e coordinata dall’assessore alle attività culturali Elvira Berlingieri, in collaborazione con la casa editrice Coccole Books e svoltasi nella Città d’Arte nelle giornate di venerdì 2 e lunedì 5 luglio.

Ampia è stata la partecipazione alle giornate (in)formative – fa sapere con soddisfazione, insieme al sindaco Gianpietro Coppola, l’assessore Berlingieri – lo scambio di buone pratiche educative ha riscosso un notevole successo nell’intera comunità altomontese.

Tra gli altri, hanno preso parte all’evento diversi genitori, formatori, educatori, insegnanti ed associazioni culturali del territorio.

Tale attività di aggregazione, rientrante nell’ampio impegno dell’Esecutivo cittadino dedicato alla promozione culturale ed alla valorizzazione della lettura come mezzo di condivisione e sviluppo, si aggiunge al calendario di eventi educativi programmati dall’Amministrazione Comunale per l’ormai inoltrata stagione estiva. È calendarizzata per il prossimo Agosto, infatti, la Notte Bianca della Lettura, dedicata alle opere letterarie per l’infanzia. (FONTE – COMUNE DI ALTOMONTE – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying)

Com. Stam.