Pronta la terza edizione del “Bello di Sicilia” al Cine-Teatro Olimpia di Campobello

Campobello di Mazara. Pronta la terza edizione della rassegna “Il Bello di Sicilia”, che anche quest’anno andrà in scena, al Cine-Teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” di Campobello di Mazara, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione, a partire dal mese di dicembre.

Il variegato cartellone, che si articola in 8 spettacoli di teatro, musica e cabaret, quest’anno sarà promosso dalla compagnia teatrale “Il Sipario” con la direzione artistica di Vito Scarpitta, regista e attore marsalese che vanta una lunga e qualificata esperienza in ambito teatrale e culturale.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche questa terza rassegna vanta la presenza di importanti nomi del panorama nazionale: Nino Buonocore, Francesca Allotta, Pamela Prati, Sergio Assisi, Martufello, Manuela Villa, Federico Perrotta, Alberto Farina e il divertentissimo e seguitissimo duo di comici napoletani “Arteteca”, celebri per la loro partecipazione a programmi televisivi come “Made in Sud” e “Mad in Italy”.

In programma anche musical e spettacoli di varietà per un cartellone che vuole essere al contempo divertente e popolare, adatto ad un pubblico di tutte le età.

A breve sarà resa nota anche la data esatta del primo spettacolo, “Nino Buonocore in concerto jazz live”, in programma per il mese di dicembre.

La campagna abbonamenti presso il punto vendita Sole Luna – Telefonia, in via Garibaldi. Sarà possibile acquistare i biglietti anche sul sito www.liveticket.it. Per l’acquisto dei biglietti è possibile utilizzare la Carta Docenti.

Per info e abbonamenti, contattare:

“Sole Luna”, via Garibaldi 103, Campobello di Mazara, cell: 3399837558;

vitosipario @gmail.com, cell: 3208011864.

Com. Stam. + foto