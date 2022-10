Pronta una accesa 5^ Coppa Faro

Scatterà alle 8.30 di domani, domenica 9 ottobre, la prima salita della gara pesarese ultima in calendario di Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche. Stefano Peroni cerca il primato, Massaglia, Riolo e papà Giuliano Peroni tutti in agguato sui 3,8 Km della competizione organizzata da P&G Racing.

Pesaro. Completate le ricognizioni, la 5^ Coppa Faro scatterà alle 8.30 di domani domenica 9 ottobre, quando sarà dato lo start alla prima delle due salite di gara.

Le ricognizioni sono servite per prendere la giusta confidenza con il tracciato al volante delle vetture da gara, ai 77 concorrenti ammessi al via della gara organizzata dalla P&G Racing, che completa il calendario di Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche.

Ottimi i riferimenti arrivati per Stefano Peroni sulla Martini Mk32. Il fiorentino della Bologna Squadra Corse neo Campione Italiano di 5° Raggruppamento, è stato particolarmente preciso nella prima manche, poi un piccolo passo falso nella seconda, che ha soltanto confermato quanto deciso per la gara. Per realizzare tempi da vetta generale si sono prenotati anche il piemontese campione di 4° Raggruppamento Mario Massaglia su Osella PA 9/90 BMW, ma anche Salvatore Totò Riolo, il neo detentore della Coppa Sport Nazionale sulla Lucchini Alfa Romeo. Papà Giuliano Peroni, sulla Osella PA 8/9 BMW è già campione di 3° Raggruppamento ma cerca nuove conferme del feeling con la biposto. Ottime ricognizioni per l’austriaco Harld Mossler che al volante della Darren Mk3 non ha nascosto le chiare ambizioni di successo in 1° Raggruppamento. Ha ruggito forte già in prova la Porsche Carrera di Brando Motti, il modenese campione di 2° Raggruppamento, che anche nell’ultima di Campionato vuole confermare il primato in gara.

Altre monoposto di 5° Raggruppamento in evidenza la Martini Mk32 BMW sula quale è all’esordio il lucano Antonio Lavieri, che cerca di prendere rapidamente confidenza con la vettura, poi il marchigiano di Osimo Antonio Angiolani che ha ritrovato appieno la March 783 Toyota. Maurizio Rossi con la Coppa di classe già in mano cerca la gratificazione di fine stagione sulla Alfa Boxer. In 4° Raggruppamento il toscano Massimiliano Boldrini ha ritrovato la Lucchini Alfa Romeo da 2500, mentre tra le auto coperte ottime ricognizioni per il bolognese di Sicilia Salvatore Asta che aumenta costantemente l’intesa con la BMW M3 e anche per il valtellinese Oscar Cadaldi sulla Renault 5 GT Turbo. In 3° raggruppamento Giuseppe Pezzo ha prenotato il ruolo da protagonista sulla Porsche 911, sebbene in agguato si siano messi l’altoatesino Erwin Morandell su Fiat X1/9, il milanese Alessandro Trentini anche lui sulla 911 di Stoccarda, il toscano Massimo Campogiani ha brillato in classe TC 1600 sulla Volkswagen Golf ed il trapanese Vncenzo Serse ha subito alzato la voce in classe TC 1150 su Fiat 127. Si è subito sentito il rientro dell’emiliano Fosco Zambelli che ha immediatamente ritrovato l’Alfa Romeo GTAM, ma Marco Naldini e Lucio Gigliotti si son portati sulla ribalta con le Fiat 128 di classe TC 1150. Ammirata ed efficace la Renault Alpine A110 del lombardo Luigi Capsoni che punta alle parti alte del 1° Raggruppamento, ma anche il padrone di casa Alessandro Rinolfi che ha preparato meticolosamente l’assalto al volante della Morris Mini Cooper di classe T1300.

Classifiche CIVSA di Raggruppamento dopo 5 gare: 1° Raggr.: 1 Nocentini, p 50; 2 Rinolfi 28; 3 De Angelis 21. 2° Raggr.: 1 Motti 53; 2 Roversi 40; 3 Maiolo 22. 3° Raggr.: 1 Peroni G. 54; 2 Gallusi 36; 3 Morandell 28. 4° Raggr.: 1 Massaglia 52; 2 Riolo 37; 3 Lottini 35. 5° Raggr.: 1 Peroni S. 50; 2 Visconti 29; 3 Rossi e Angiolani 19. Scuderie: 1^ Bologna Squadra Corse nei 5 Raggruppamenti.

Calendario Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche: 25-27/3 56^ Coppa della Consuma (FI); 30/4-1/5, 14° Trofeo Storico Scarfiotti Storico Sarnano – Sassotetto (MC); 3-5/6, 25^ Lago Montefiascone (VT); 17-19/6, 34^ Bologna Raticosa (BO); 8-10/7, 40^ Cesana – Sestriere (TO); 29-31/7 Guarcino – Campocatino (FR); 8-11/9, 7^ Salita Storica Monte Erice (TP); 23-25/9 67^ Coppa Nissena (CL); 7-9/10, 5^ Coppa Faro (PU).

Com. Stam./foto

Riolo Lucchini

S Peroni Martini