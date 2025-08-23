Pronti allo start del 30° Slalom Rocca di Novara

In sessantasette hanno superato le verifiche e preso parte al briefing. Domani alle 8:30 si comincia con la ricognizione, poi le tre manche di gara. Tutto visibile in streaming sui social a cura di Eventi in Diretta.

Novara di Sicilia (ME) – Si accendono i motori del 30° Slalom Città di Novara di Sicilia, valido come ottava prova del Campionato Italiano Slalom e tappa di riferimento anche per il Campionato Siciliano, con validità regionale a massimo coefficiente.

Completate nella giornata odierna le verifiche sportive e tecniche a cura degli ufficiali ACI Sport, sotto il coordinamento della macchina organizzativa di Top Competition, come sempre attenta, meticolosa e perfettamente strutturata.

A seguire, si è svolto il briefing con i piloti, condotto dal direttore di gara Francesco Sanclemente, affiancato da Manlio Mancuso. Saranno 67 i piloti al via, che domani, domenica 24 agosto, apriranno la gara alle 8:30 con la manche di ricognizione, seguita dalle tre salite cronometrate, al meglio delle quali sarà stilata la classifica finale.

Tra i più solerti a presentarsi alle verifiche è stato il messinese Emanuele Schillace, che a Novara ha già colto quattro vittorie, sempre al volante della Radical SR4 1600 con cui domani difenderà il primato in campionato. A contendergli il vertice sarà il mazarese Girolamo Ingardia, anche lui puntuale agli accrediti, così come il sorrentino Salvatore Venanzio, vincitore a Novara nell’edizione 2022.La giornata sarà seguita in diretta streaming a cura di Eventi in Diretta, con la trasmissione integrale delle manche sui social per il pubblico da casa.

