Riscontro ad un’interrogazione del Consigliere Susinno. Pronte le relative schede con i corrispondenti costi dei singoli progetti dice Marcello Marcello Susinno, consigliere comunale di Sinistra Comune.

Messo nero su bianco dall’Amministrazione dopo l’invio di una mia apposita interrogazione – spiega Susinno – dove si rileva che per poter avviare i progetti occorre che la Regione proceda a corrispondere la quota di finanziamento. Si tratta di progetti utili alla collettività – continua Susinno – con il coinvolgimento dei percettori del reddito di cittadinanza, scelti attraverso la piattaforma GEPI e dai centri per l’impiego, in attività di volontariato che in “nessun modo riferibili in attività lavorative”, così come prevede peraltro la norma nazionale. I PUC in atto approvati e gestiti dall’Amministrazione comunale riguardano i seguenti interventi: “La scuola in sicurezza al tempo del COVID-19”, “Studiamo solidali Supportiamo lo Stato civile”, “Vivibilità periferie”, “Mercati Generali”, “Progetto di riordino e riorganizzazione degli archivi del SUAP”, “Curo il mio amico a 4 zampe” ed infine “Ai Mercati rionali al sicuro”. Proprio su quest’ultimo campo di intervento – conclude Susinno – auspico che l’amministrazione dia una certa priorità, ritenendo che nei mercati rionali risulta più impegnativo regolare il distanziamento e l’afflusso dell’utenza tra le bancarelle, con conseguenti rischi di assembramenti con possibile diffusione del contagio. E’ ben nota a tutti, la necessaria – continua – stretta anti Covid varata dall’Amministrazione nei giorni scorsi, che ha imposto lo stop proprio ai mercatini rionali dell’Arenella, di Partanna-Mondello, dello di Sferracavallo e quello di via Jung, sacrificando la valenza del mercato rionale come ‘spazio sociale’ oltre che l’attività economica per i “mercatari”.

