Pronto allo start il III°Autoslalom Miniera Cozzo Disi

Domani dopo la ricognizione in programma alle 9.00, il via alle tre manche della gara, valida per il Campionato Siciliano, che assegnerà il Memorial Roberto Arnone

Casteltermini (Ag). Sono 29 i piloti, confermati dopo le verifiche, che domani dalle 9.00 accenderanno i motori per il III Autoslalom Miniera Cozzo Disi. La gara, valida come 7° appuntamento del Campionato Siciliano Slalom, ha vissuto oggi 22 giugno nella Piazza Centrale di Casteltermini la giornata degli accrediti dei protagonisti e dei controlli delle vetture, che domani 23 gareggeranno sui 2.950 mt della Strada Provinciale 22 rallentati da 11 postazioni di birilli. Il vincitore sarà decretato in base al miglior tempo, trasformato in punti sulla base delle manche più veloci di ognuno dei partecipanti, considerate le eventuali penalità ai birilli. La premiazione in piazza Duomo a Casteltermini concluderà la manifestazione.

Le parole di alcuni dei protagonisti:

Nicolò Incammisa, presidente della Trapani corse, fra i primi a verificare ha dichiarato:-“Potermi confrontarmi con tanti giovani piloti è per me sempre di grande stimolo, lo scorso anno sono stato secondo, spero di confermarmi sul podio, mi piacerebbe sul gradino più alto“.

Maurizio Mirabile, ottimo rallista, che sarà al via con la bellissima Alpine A 110 Gt ha detto:- “Mi fa piacere essere presente a questa gara che sento casalinga in quanto agrigentina, ho tanti amici fra gli organizzatori. È comunque un’opportunità importante per collaudare la vettura dopo i problemi, che mi hanno costretto ad alzare bandiera bianca prima del Rally dei Nebrodi, ai quali i miei tecnici hanno prontamente trovato soluzione.

Il locale Sergio Arcieri ha dichiarato -:”per me è una grande emozione poter guidare la mia Sportcar a pochi chilometri da dove vivo. Già oggi in sede di verifica la mia “Sixtyseven” è stata applauditissima”.

