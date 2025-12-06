Pronto intervento gas, operatori di AMG Energia al lavoro in via De Lignamine e in via Laurana

Operatori del pronto intervento gas di AMG Energia al lavoro tra venerdì e oggi in via De Lignamine e in via Francesco Laurana.

Il primo intervento è stato eseguito in via De Lignamine, in zona Aurispa. Le attività degli operatori della società partecipata sono state avviate venerdì: all’altezza del civico 55 è stata intercettata la presenza di una perdita di acqua che aveva ostruito un tratto di rete di distribuzione gas e due prese. La rete e gli impianti sono stati tempestivamente messi in sicurezza dagli operatori che hanno avviato le attività per far defluire l’acqua dalle tubazioni. Il problema verosimilmente è stato causato da un errore nel collegamento di una caldaia privata. Le operazioni si sono concluse oggi: sono stati rimessi in esercizio il tratto di rete e le prese gas.

L’altro intervento è iniziato intorno all’alba di oggi in via Francesco Laurana. Gli operatori di AMG Energia sono stati allertati dai vigili del fuoco per un incendio divampato al secondo piano di un edificio, molto probabilmente per un problema ad un elettrodomestico. Per ragioni di sicurezza è stata disattivata l’erogazione di gas allo stabile con la chiusura della colonna montante. Concluse le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, gli operatori di AMG Energia, dopo aver effettuato le verifiche sugli impianti, hanno riattivato colonna montante e fornitura di gas agli appartamenti dell’edificio, escludendo soltanto il misuratore dell’immobile in cui è avvenuto l’incendio.

Foto: via De Lignamine, l’intervento per far defluire l’acqua dalla rete gas

Com. Stam. + foto