Prosecco Doc Shockwave 3 – Hotel Excelsior vince l’XI Venice Hospitality Challenge

Prosecco Doc Shockwave 3 – Hotel Excelsior con Mitja Kosmina al timone e armatore veneziano Claudio Demartis è stata la prima imbarcazione a tagliare il traguardo e a vincere la Venice Hospitality Challenge 2024.

La regata, che si è svolta come da tradizione sul percorso cittadino della Serenissima che va dalle Rive di San Marco al Canale della Giudecca, ha visto il 90 piedi dello Yacht Club Monfalcone – che al suo attivo vanta un palmarès con oltre 90 vittorie nelle regate più importanti al mondo – prendere la testa subito dopo il via. Un’edizione, quella di quest’anno, particolarmente combattuta con la flotta ancora compatta dopo oltre metà percorso anche per via del vento che non ha mai superato i cinque-sei nodi.

A causa delle avverse condizioni meteo previste lo Yacht Club Venezia, in accordo con le autorità competenti, aveva deciso nei giorni scorsi di rinviare l’XI edizione della Venice Hospitality Challenge a oggi per garantire la sicurezza degli equipaggi e del pubblico durante la regata. L’evento, che fa parte del palinsesto de “Le Città in Festa”, chiude la stagione velica della Serenissima rientrando nel calendario dell’Autunno Veneziano.

Per la prima volta nella storia della Venice Hospitality Challenge il comitato di regata, presieduto da Gianfranco Frizzarin coadiuvato da Francesco Pappagallo, Emilia Barbieri e Antonella Gregoris, ha redatto la classifica finale, con i tempi compensati secondo il regolamento ORC grazie al supporto di Nicola Sironi.

Venice Hospitality Challenge – Classifica finale

Maxi A Regata Skipper

1 Prosecco Doc Shockwave 3 – Hotel Excelsior Mitja Kosmina

2 Idrusa – Alajmo Ristorante Quadri Paolo Montefusco

3 Moro di Venezia – Comune di Venezia/Salone Nautico Dudi Coletti

Maxi B Regata

1 Anywave Safilens – St. Regis Alberto Leghissa

2 Pegaso – Sina Centurion Hotel Roberto Zambelli

3 Clean Sport One – Nolinski Venezia Jure Orel

Maxi Crociera

1 Forever – Londra Palace Francesco Manzin

2 Anemos II – JW Marriott Luca Riccobon

3 Kiwi – Ca’ di Dio/Lilt Paolo Pesaresi

In palio anche il Barcolana Venice Hospitality Trophy, trofeo Challenge assegnato considerando le migliori prove nella Barcolana Maxi Trofeo Portopiccolo e Venice Hospitality Challenge che è stato vinto da Anywave Safilens – St. Regis timonata da Alberto Leghissa.

Patrocinata dal Comune di Venezia e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Venice Hospitality Challenge è supportata dai partner Vela Spa, Salone Nautico Venezia, Marina Militare, Capitaneria di Porto, Guardia Costiera e FIV. Main sponsor Generali Italia, VISA e Boscolo Bielo; sponsor New Murano Gallery, MureaDritta, Prosecco Doc, Panfido, VYP Venice Yacht Pier, Select, Acqua Dolomia, Alilaguna, Assonautica Venezia, Portodimare. Media Partner: Barche, Excellence Magazine, Venezia Made in Veneto, Venezia Unica, Lagunamare e Wonder Cortina.

Foto Marco Contessa