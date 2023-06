Prosegue bene la storia “tricolore” di DB Motorsport al Rally Campagnolo: De Bellis e Soriani ancora da top ten

L’accoppiata rallistica “storica” lucchese ha ribadito il proprio ruolo di protagonista con la nona posizione finale e quarta nel terzo raggruppamento. Un risultato che ha fatto consolidare la seconda posizione in campionato.

Lucca, 04 giugno 2023 – Terzo risultato utile su quattro gare, per Riccardo De Bellis e Christian Soriani, nel Campionato Italiano Rally Auto Storiche, nel fine settimana passato, al 18° Rally Campagnolo, nel vicentino, a bordo della Porsche SCrs gruppo 4 preparata da Balletti.

La coppia portacolori della DB Motorsport ha chiuso la sfida al nono posto assoluto e quarti nel terzo raggruppamento, un risultato che ha consentito di rimanere secondi in campionato.

Anche in questo caso, strade nuove, per la coppia lucchese, peraltro molto tecniche, veloci e selettive, in una gara avversata in parte dal maltempo. Strade che sono state affrontate con la massima cautela, senza cercare il risultato fine a se stesso ma guardando all’economia di un Campionato che gara dopo gara si fa sempre più acceso ed avvincente.

La competizione vicentina, dunque, per De Bellis e Soriani, è stata affrontata con la giusta misura per guardare a trarre il massimo del feeling con vettura e pneumatici pur non essendo il driver ancora in piena efficienza fisica dall’infortunio ad una mano.

RICCARDO DE BELLIS: “Prove speciali molto belle, molto tecniche e veloci, che affrontavamo per la prima volta. Poi, il maltempo ci ha un po’ messo la sua, quindi non abbiamo preso grossi rischi. Rispetto la concorrenza non abbiamo potuto fare di meglio, mettiamoci anche qualche errore di guida causa asfalto bagnato, quindi credo che abbiamo ottenuto, il massimo possibile, che ci rafforza in seconda posizione di terzo raggruppamento, dietro al vincitore Mannino. Un ringraziamento alla squadra, sempre perfetta e adesso appuntamento al prossimo, il Rally della Lana”.

NELLA FOTO: DE BELLIS IN AZIONE (FOTO BETTIOL/ACI SPORT)

Com. Stam. + foto