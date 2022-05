Prosegue con ottimi risultati la stagione 2022 dei Pata Talenti Azzurri FMI Motocross

Il fine settimana del 28-29 maggio ha riservato nuovi impegni sportivi ai Pata Talenti Azzurri FMI del Motocross.

A livello nazionale ed internazionale, i giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno conquistato risultati di prestigio, in primis nella divisione femminile.

A Castiglione del Lago, teatro del secondo appuntamento del Campionato Italiano Motocross Femminile, Elisa Galvagno (Millionaire Racing Team Husqvarna) ha conquistato la vittoria di giornata, primeggiando in entrambe le manche. Con questi piazzamenti ha accorciato le distanze in campionato, ritrovandosi a soli 5 punti dalla testa della classifica. Ottimi risultati anche nel Mondiale Motocross Femminile WMX con Giorgia Blasigh (Ceres 71 Racing Yamaha) in evidenza sulla pista madrilena di intu Xanadú Arroyomolinos con un pregevole quinto posto in Gara 1 ed il nono nella seconda, assicurandosi la settima posizione dell’evento ed in campionato.

Sempre ad Arroyomolinos, nel Mondiale Motocross MXGP Nicholas Lapucci (Fantic Factory Team Maddii) ha concluso in zona punti Gara 1 con il diciannovesimo posto finale. Da rimarcare anche i risultati dei due Pata Talenti Azzurri FMI impegnati nel Mondiale MX2 con Andrea Adamo (SM Action Racing Team YUASA Battery GASGAS) confermatosi realtà del campionato con un settimo ed un sesto posto, lasciando la Spagna sesto in classifica con 227 punti all’attivo. Bene anche Andrea Bonacorsi (Hutten Metaal Yamaha Racing), il quale si è messo in luce con l’ottavo posto di Gara 1 ed il tredicesimo del GP.

La quarta prova dell’Europeo Motocross 125cc ha prodotto risultati contrastanti per i piloti coinvolti nel progetto. Non al meglio della forma fisica, per una serie di disavventure Ferruccio Zanchi (MJC Yamaha Official EMX125 Team) non è andato oltre il ventitreesimo posto dell’evento. Al loro esordio quest’anno in 125cc, hanno proseguito il percorso di crescita Simone Mancini (Luciani Racing Team KTM, 22° dell’evento) ed Alessandro Gaspari (Dream Team Husqvarna, 25°), entrambi riuscendo ad ottenere un piazzamento a punti a testa nel fine settimana.

Thomas Traversini, Direttore Tecnico Motocross FMI: “Un buon weekend a cominciare dai risultati conseguiti dalle nostre Elisa Galvagno e Giorgia Blasigh, in evidenza rispettivamente a livello nazionale ed internazionale. In seguito alla caduta in Sardegna, Elisa ha deciso di affrontare nel fine settimana la seconda prova del Campionato Italiano a Castiglione del Lago, ritrovando la fiducia e la vittoria in entrambe le manche. Molto bene Giorgia nel Mondiale, conquistando un quinto posto in Gara 1 ed il settimo in campionato. Decisamente non male per lei, considerando l’elevato livello di competitività della serie. Passando all’Europeo 125, purtroppo Ferruccio Zanchi si è presentato non al meglio a seguito di una caduta nel campionato francese. Ha stretto i denti con un forte dolore alla mano, incontrando oltretutto diverse sfortune nelle due manche: nella prima un inconveniente, mentre nella seconda ha dovuto recuperare dal fondo dopo una caduta. Presenti in Spagna, Simone Mancini ed Alessandro Gaspari non hanno affatto sfigurato, mettendo in mostra una buona velocità soprattutto nei primi giri. Per loro è stata un’esperienza tutto sommato positiva, considerando che stanno affrontando la loro prima stagione in 125. Nel Mondiale MX2 Andrea Adamo si è lasciato alle spalle periodo difficile, archiviando il weekend con il settimo posto del Gran Premio ed il sesto in campionato. Di buon auspicio in previsione dell’Europeo in Francia anche la partecipazione al Mondiale di Andrea Bonacorsi, estremamente veloce in Gara 1 tanto da concludere all’ottavo posto. Per quanto concerne Nicholas Lapucci, sebbene sia lontano dal 100 % della forma fisica per i recenti infortuni, nella top class MXGP è riuscito a conquistare un piazzamento in zona punti in Gara 1, ritrovando progressivamente il giusto ritmo in sella“.

Elisa Galvagno in trionfo a Castiglione del Lago (Ph. FXAction – Phawkmania)

I Pata Talenti Azzurri FMI impegnati nel Mondiale Motocross MXGP, MX2, Europeo EMX250 ed EMX125 torneranno in azione questo fine settimana ad Ernée per la prima prova francese prevista dal calendario 2022.

