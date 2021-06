Domenica 6 giugno il Circuito Internazionale di Viterbo ha ospitato la terza prova degli Internazionali d’Italia Supermoto, prima occasione per vedere impegnati al gran completo in gara tutti e 3 i giovani piloti della specialità coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI.

Al rientro dopo lo stop forzato per l’infortunio al polso, Gioele Filippetti (Bikers Racing Team Honda) si è subito messo in mostra nella top class S1. Con un quinto ed un sesto posto nelle due gare, il giovane Pata Talento Azzurro si è classificato quinto assoluto di giornata e terzo nella graduatoria riservata ai piloti italiani. Nella medesima categoria, qualche inconveniente non ha permesso a Luca Bozza (L30 Racing TM) di ottenere il massimo con un nono ed un undicesimo posto nelle due gare, figurando undicesimo di giornata nell’assoluta e settimo tra gli italiani.

Nella classe S4, il Campione in carica Kevin Vandi (L30 Racing TM) ha limitato i danni in una tappa a lui non particolarmente fortunata. Costretto a partire dalla pit-lane in Gara 1, in rimonta ha concluso quarto per poi ottenere il secondo posto in Gara 2. Con questa combinazione di risultati ha così concluso terzo di giornata, ritrovandosi attualmente terzo in campionato.

Massimo Beltrami, Direttore Tecnico Supermoto FMI: “Nonostante qualche disavventura, i Talenti Azzurri a Viterbo hanno messo in mostra buone performance. Siamo soddisfatti del rientro post-infortunio di Gioele Filippetti, subito terzo nella classifica dei piloti italiani impegnati nella S1, rendendosi protagonista di una buona gara. Nella medesima classe, Luca Bozza sfortunatamente ha accusato diversi inconvenienti che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio. Nella S4, Kevin Vandi in Gara 1 è stato autore di una bella rimonta dopo esser partito dalla pit-lane, conquistando punti preziosi per la classifica. Archiviato il fine settimana di Viterbo, continueremo a lavorare in vista del prossimo impegno previsto dal calendario a Pomposa.“

Proprio a Pomposa l’11 luglio andrà in scena il quarto appuntamento stagionale degli Internazionali d’Italia Supermoto organizzati da Offroad Pro Racing, effettivo giro di boa della stagione 2021.

