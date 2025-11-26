Proseguono i controlli anche in provincia di Palermo 3 arresti dei Carabinieri nel carinese

Proseguono senza sosta i controlli del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carini, in un quadro di attività che hanno interessato l’area di Carini e di Terrasini che,

hanno portato a tre arresti e 5 denunce a piede libero. Gli indagati, sono accusati a vario titolo di evasione, atti persecutori, interruzione di pubblico servizio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità.

Nel corso degli interventi, i militari hanno arrestato un giovane di 23 anni per evasione, a carico del quale, gravava un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria. L’indagato già ristretto presso l’istituto penale per i minorenni “Malaspina, aveva approfittato di un permesso lavorativo rendendosi irreperibile.

In un’altra circostanza, un uomo 64enne, è stato arrestato per atti persecutori e interruzione di pubblico servizio; anche in questa occasione a carico dell’indagato pendeva un provvedimento dell’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Palermo.

Durante il pattugliamento del territorio, i militari di Carini, hanno arrestato un 21enne per resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo a bordo della propria autovettura, alla vista della macchina dei Carabinieri, si è dato ad una improvvisa fuga che, ha fatto insospettire gli operanti. Raggiunto dopo un brevissimo inseguimento, nel tentativo disperato di far perdere le proprie tracce, ha abbandonato il mezzo tentando una disperata fuga a piedi. Bloccato dai tutori dell’ordine, in prima battuta ha rifiutato di fornire le proprie generalità risultando successivamente, positivo all’alcol test e privo di patente di guida.

Infine altri 4 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 21 anni, sono stati denunciati per resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Complessivamente, nel corso delle operazioni sono state controllate 98 persone, 26 veicoli e contestate violazioni al codice della strada per un importo superiore ai 2.500 euro.

I servizi continueranno nei prossimi giorni, nell’ottica di garantire una costante presenza sul territorio e una più diffusa percezione di sicurezza tra i cittadini.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.