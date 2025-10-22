Proseguono i controlli dei CC nel centro storico di Agrigento: segnalazioni per uso di stupefacenti e sanzioni per violazioni al CdS

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio nel centro storico del capoluogo, finalizzato a garantire una movida sicura e a prevenire il consumo di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcol.

All’attività hanno preso parte oltre venti militari, che hanno complessivamente controllato 160 persone e 95 veicoli, nonché tre esercizi commerciali, elevando diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada e procedendo al ritiro di due patenti di guida.

Nel corso dei controlli, un uomo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre quattro giovani sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, dopo essere stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish.

Inoltre, quattro persone, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, sono state sanzionate per consumo di bevande alcoliche all’interno della Villa Comunale di Piazzale Aldo Moro, in violazione del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, per un importo complessivo di 200 euro.

L’attività, che rientra nel quadro dei servizi di controllo disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, conferma l’impegno costante dell’Arma nel garantire sicurezza, legalità e rispetto delle regole a tutela dei residenti e dei frequentatori del centro storico, anche in occasione delle serate di movida.