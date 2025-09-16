Proseguono le celebrazioni del trentennale: convegno su “la storia dell’Arma nel biellese”

Proseguono le celebrazioni per il trentennale dell’istituzione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella. Ieri mattina, 15 settembre, presso il Palazzo della Provincia, si è tenuta una conferenza dal titolo

“La storia dell’Arma nel Biellese dalla fondazione ai giorni nostri”, un evento che ha voluto ripercorrere la storia dell’Arma sul territorio, proprio nel giorno in cui, nel 1995, venne istituito il Comando Provinciale.

Alla cerimonia hanno partecipato le massime autorità provinciali, tra cui il

Prefetto di Biella, il Presidente della Provincia, i Sindaci dei Comuni sedi di

Comandi dell’Arma, il Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta di Torino, Generale di Divisione Andrea PATERNA, nonché tutti gli Ufficiali ed i Comandanti di Stazione della provincia. Durante l’evento è stato illustrato il libro “La Stazione Carabinieri di Masserano. L’eroico nel quotidiano”, curato dalla storica dell’arte Prof.ssa Claudia Ghiraldello, nominata nell’occasione “Socia benemerita” dell’Associazione Nazionale Carabinieri – per il suo lavoro a favore dell’Arma.

Il Colonnello Marco Giacometti, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Biella, ha sottolineato come la presenza dell’Arma nel Biellese risalga alla fondazione del Corpo nel 1814, quando già con la prima organizzazione territoriale vennero istituiti i comandi di Biella, Masserano e Cavaglià. Una storia lunga 211 anni, segnata da eventi salienti rimasti nella memoria dei cittadini, come i drammatici giorni dell’alluvione del 1968 nella Valle di Mosso o la lotta al terrorismo, con gli attentati del 1978 alle Stazioni di Vigliano Biellese e Valle Mosso e la successiva scoperta dei covi delle Brigate Rosse.

Il 15 settembre 1995 vide poi l’istituzione del Comando Provinciale di Biella e la riorganizzazione dell’intero territorio, con la creazione della Compagnia di Cossato e la suddivisione tra questa e quella di Biella delle 18 Stazioni, oggi 17 a seguito della soppressione di quella di Mosso dopo la fusione di Comuni che creò quello di Valdilana. Tra le tappe fondamentali, è stata menzionata anche l’inaugurazione dell’attuale sede di via Rosselli, avvenuta il 3 ottobre 1998.

Nell’occasione è stato inoltre svelato e presentato il nuovo crest ufficiale del Comando, un emblema che simboleggia la tradizione e il legame con il territorio. Risultato di un lavoro di squadra tra l’Arma, l’Unione Industriale Biellese, il TAM, ed un artista locale, Luciano Mancuso, riunisce vari simboli: la mappa del Biellese, divisa dalle due Compagnie, il profilo delle montagne locali ed il Battistero di Biella. Un inserto in tessuto a fare da sfondo celebra il comparto laniero, uno dei simboli della provincia, con un tessuto realizzato ad hoc da un’importante azienda locale con i colori dell’Arma, l’argento degli alamari ed il rosso e blu dei pennacchi della Grande Uniforme.

Le celebrazioni non si fermano. Sabato 20 settembre, alle ore 19.00, si esibirà in centro città la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”, in onore del trentennale del Comando Provinciale, con successivo concerto alle ore 21.00 presso il teatro Odeon di Biella. L’evento è gratuito e sono ancora disponibili alcuni posti, prenotabili sul sito del Contato del Canavese.