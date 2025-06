Protocollo d’intesa Asp Trapani – sindacati per l’impiego dei medici di medicina generale nelle guardie mediche

Si avviano a soluzione le criticità nei presidi di continuità assistenziale e nelle guardie mediche turistiche per i mesi estivi in provincia di Trapani.

Infatti dopo un Collegio di direzione convocato dal direttore generale facente funzione dell’ASP Trapani, Danilo Palazzolo, presenti il direttore sanitario aziendale Danilo Greco, il capo Dipartimento Cure primarie Luca Fazio, i direttori dei distretti sanitari e i rappresentanti dei maggiori sindacati del medici (SNAMI, FIMG e SMI)

è stato siglato un protocollo di intesa con i medici di medicina generale per lo svolgimento di attività presso i presidi di continuità assistenziale, le guardie mediche turistiche e gli istituti penitenziari in provincia di Trapani.

Nell’ambito delle iniziative volte a porre in essere da parte dell’ASP soluzioni strutturali o di medio – lungo termine per la copertura delle zone ancora scoperte il protocollo di intesa definisce le modalità per la partecipazione all’attività presso le sedi ove si realizzano carenze di Medici convenzionati SSR, da parte dei Medici di Medicina Generale, tenendo presente che la Continuità Assistenziale e l’Assistenza primaria vengono riconosciuti e rientrano tra i L.E.A. (i livelli essenziali di assistenza).

L’ASP Trapani, altresì, allo scopo di incentivare anche il contributo dei Medici di Assistenza Primaria ad attività oraria (APO) e Guardia Medica Turistica con incarico già in essere, e considerato che di norma le zone rimaste vacanti sono disagiate, più difficili da coprire, intende coinvolgere anche questi medici in questo accordo, proponendo loro una retribuzione aggiuntiva per i turni eccedenti le 24 ore nell’ambito della Continuità Assistenziale, in deroga ai massimali previsti contrattualmente, in considerazione dell’eccezionale contingenza determinata dalla grave carenza di Medici convenzionati con il SSR.

L’ASP Trapani porterà a conoscenza ai Medici APO e GMT che operano prioritariamente nel territorio aziendale la possibilità di completare il proprio monte orario (oltre al plus orario) con ulteriori 12 ore settimanali straordinarie di C.A., Istituti Penitenziari aziendali e, per i mesi estivi, di GMT; in seconda battuta porterà, inoltre, a conoscenza ai Medici di Assistenza Primaria a ciclo di scelta (APS) sia a tempo indeterminato che “temporaneo”, cioè, iscritti al Corso Formazione Specifica di Medicina Generale (CFSMG) che operano nel territorio aziendale, la possibilità di aderire al progetto. L’incarico di 12 ore settimanali straordinarie di CA, Istituti Penitenziari aziendali e GMT, eccedenti le 24 ore settimanali, per i Medici APO e GMT e le ore di turno di CA, Istituti Penitenziari aziendali e GMT coperte dai Medici APS verranno considerate come ‘’ore straordinarie”.

L’Unità operativa Gestione amministrativa delle Attività convenzionate avrà cura di interpellare i Medici per il conferimento di un incarico straordinario di 12 ore settimanali individuati dalla Direzione Strategica come presidi carenti (al momento la guardie mediche ordinarie di Trapani, Erice Casa Santa, Campobello di Mazara e Favignana e le turistiche di Tre Fontane, Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo e Triscina).

Tramite una redistribuzione delle economie dovute al mancato conferimento degli incarichi presso i presidi di guardia medica ed Istituti penitenziari aziendali, il compenso orario per l’attività svolta dai Medici con incarico straordinario di 12 ore settimanali presso i presidi aziendali individuati dalla Direzione Strategica dell’ASP come presidi carenti, e dai Medici per turni “estemporanei” sarà pari a 48,50 euro al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda, raddoppiato rispetto al compenso orario ordinario che in atto è pari a 24,25 euro. Saranno escluse tutte le altre ipotesi diverse da queste condizioni.

