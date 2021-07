Sottoscritto il protocollo d’intesa tra Comune di Palermo e lo I.A.C.P. per l’utilizzo dell’area sita tra le vie Paldini e Calandrucci, nel quartiere San Giovanni Apostolo (ex Cep).

Finalmente, dopo diversi anni di interlocuzioni tra la Sesta Circoscrizione, l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Autonomo per le Case Popolari, e negli ultimi mesi anche il Sig. Prefetto e il Sig. Questore, che ringraziamo per la particolare attenzione che ripongono per il quartiere, apprendiamo con grande soddisfazione che, in data 29 giugno u.s. è stato sottoscritto dal Sindaco di Palermo e dal Commissario Straordinario dello I.A.C.P., un protocollo d’intesa che prevede a beneficio del Comune, la concessione per l’utilizzo dell’area sita nel quartiere San Giovanni Apostolo (ex Cep) tra le vie Paladini e Calandrucci, che comprende il “campetto di calcio”, il “campo di bocce” e la villetta “Peppino Impastato”.

Anche se non si tratta di un passaggio definitivo della titolarità del bene, che come previsto dal protocollo dovrà avvenire entro l’anno, questo atto consente al Comune di effettuare, già da subito, i necessari interventi di riqualificazione dell’area, soprattutto del campetto di calcio e quello di bocce, al fine di strapparli dal degrado in cui sono rimasti incagliati per tanti anni e di renderli finalmente fruibili.

Siamo sempre dell’idea che la gestione del campetto di calcio e quello di bocce deve essere attribuita alla Parrocchia San Giovanni Apostolo e all’Istituto Comprensivo “Giuliana Saladino” che insieme all’associazione culturale San Giovanni Apostolo, rappresentano le realtà territoriali più attive che da anni in piena sinergia operano nel quartiere ex Cep.

Pertanto, affinché ciò possa avvenire, chiediamo al Sindaco l’istituzione di un tavolo, a torno al quale vorremmo fossero coinvolte tutte le parti interessate.

Col raggiungimento di questo importante obiettivo, si registra un altro passo in avanti affinché il quartiere San Giovanni Apostolo possa definirsi a dimensione umana, avendo in itinere, inoltre, l’apertura nel quartiere di un centro di ascolto dei servizi sociali.”

Lo hanno dichiarano il Consigliere Comunale Massimo Giaconia, del gruppo “Avanti Insieme”, il Presidente e il Vicepresidente della VI Circoscrizione Michele Maraventano e Roberto Li Muli

Com. Stam.