Nell’ambito delle iniziative rivolte alla promozione del benessere del personale e, più in particolare, all’attività di prevenzione del disagio psico-emotivo, in data odierna, presso il Comando Generale è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra il Fondo Assistenza Previdenza e Premi per il personale dell’Arma dei Carabinieri e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea.

La sottoscrizione di questo importante accordo permetterà di attivare, dal 1° gennaio 2022, un servizio di supporto psicologico (integrativo al Servizio di Psicologia istituzionale) rivolto alla gestione di situazioni di “disagio psico-emotivo” del personale in servizio dell’Arma, conseguenti a problematiche personali/familiari/lavorative/socio-economiche, con o senza chiara connotazione psicopatologica. Un sostegno destinato a una potenziale utenza di 108.000 militari, con il proposito di intercettare domande di “aiuto” nell’arco della fascia oraria 17:30-08:00 dal lunedì al sabato, e nelle 24 ore per i giorni festivi, fruibile a mezzo chiamata al numero verde 800.250.250 gratuito ed esclusivamente “dedicato” al personale dell’Arma.

I militari potranno fornire i propri dati all’operatore telefonico che, in osservanza al Codice Deontologico e al segreto professionale, sarà tenuto a non divulgarli neanche all’Amministrazione, oppure potranno usufruire del servizio in totale anonimato affinché si possano abbassare anche le eventuali barriere legate alla preoccupazione di incorrere in conseguenze sull’impiego lavorativo. In particolare, il servizio sarà in grado di orientare il personale anche all’accesso a strutture specialistiche presenti sul territorio in cui vive.

L’importante Protocollo odierno ha il compito di accogliere e ascoltare il personale dell’Arma volendo anche essere uno strumento di prevenzione “indiretta” di tentativi e/o atti autolesivi.

Il Fondo Assistenza Previdenza e Premi per il personale dell’Arma dei Carabinieri è una fondazione che persegue finalità a carattere assistenziale e previdenziale in favore dei militari in servizio, in congedo e dei familiari del personale deceduto in attività di servizio. La natura giuridica privata della Fondazione consente di realizzare le finalità sociali in modo diretto e tempestivo evitando ogni forma di condizionamento burocratico. La Fondazione, che ha sede legale e uffici in Roma, presso il Comando Generale, è un Ente di diritto privato senza scopi di lucro.