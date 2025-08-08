Lo scorso 5 agosto presso la Prefettura di Trapani è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri e il Comune di Mazara del Vallo, per l’implementazione del sistema di videosorveglianza urbana.

Con una breve ma significativa cerimonia, alla presenza del Prefetto di Trapani Daniela Lupo, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Trapani, colonnello Mauro Carrozzo, e il Sindaco del Comune di Mazara del Vallo, dottore Salvatore Quinci, hanno sottoscritto il documento conclusivo del progetto di remotizzazione delle immagini delle telecamere cittadine presso la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo.

Grazie alla intensa collaborazione con il Comune, che ha curato gli aspetti tecnici e ottenuto il finanziamento del progetto con appositi fondi del Ministero dell’Interno, presso la centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo sarà ora possibile condividere, in tempo reale, le immagini delle numerose telecamere dislocate in città e sarà possibile la lettura delle targhe delle autovetture in transito.

Tale sistema, oltre ai positivi risvolti in termini di sicurezza per la comunità mazarese, rientra nel più ampio progetto, coordinato dalla Prefettura di Trapani, per il collegamento delle telecamere installate dai comuni con le centrali operative delle Forze dell’ordine.