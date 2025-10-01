Provano a “svuotare” il vano portaoggetti di un motorino: denunciati due minorenni dai Carabinieri

Belpasso (CT). Nella tarda serata, i Carabinieri della stazione di Biancavilla, in sinergia con la Centrale Operativa di Paternò, hanno raggiunto tempestivamente un parco commerciale della zona in seguito alla segnalazione di tentato furto su un motoveicolo.

I due erano già stati sorpresi dalle telecamere di videosorveglianza che avevano immortalato il loro arrivo a bordo di un motorino e poi i loro numerosi passaggi nell’area dedicata alla sosta delle moto. Qui, scelto uno scooter, i due erano scesi tentando di forzare il portaoggetti, ma nel frattempo era già scattata la segnalazione al 112 Numero Unico di Emergenza.

I militari, raggiunta rapidamente la zona dei parcheggi, hanno trovato i due giovani intenti ancora ad armeggiare su quello motoveicolo, quindi li hanno bloccati e identificati, scoprendo che si trattava di due minorenni di Belpasso. Sventato il furto, i Carabinieri hanno svolto ulteriori accertamenti sia sul mezzo a bordo del quale i due si muovevano, che è risultato privo di copertura assicurativa obbligatoria e di revisione periodica; inoltre, Il conducente, che aveva scarrozzato fin lì l’amico coetaneo, non aveva mai conseguito la patente di guida.

Sulla base degli indizi raccolti che saranno ora oggetto di valutazione nelle competenti sedi giurisdizionali, entrambi i minori sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente per i minori per il reato di “tentato furto aggravato”, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.