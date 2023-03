Prove “Mondiali” al Crete Senesi Città di Asciano – Valtiberina terra per il “tricolore” Rally terra storico e per la finale del “Raceday”

Il 15 e 16 aprile la Toscana, e la Provincia di Siena, ancora protagonisti del grande rally su sterrato, proposto di nuovo su prove speciali ascritte alla storia della specialità.

Torna cosi dopo un anno di pausa la 16ma edizione del “Valtiberina” gara storicamente strutturata tra le province di Siena e Arezzo che avrà quest’anno un nuovo format tutto incentrato nelle Crete Senesi.

Asciano (Siena) – La Toscana ancora protagonista del grande rally, scenario delle spettacolari sfide del 16. Rally Crete Senese Città di Asciano – Valtiberina Terra, in programma per il 15 e 16 aprile sulle celebri “Crete Senesi”.

Siamo in paesaggi da sogno che proporranno un percorso, individuato da Valtiberina Motorsport, altrettanto da sogno, caratterizzato dall’usare prove speciali utilizzate dal passaggio del mondiale rally anni ottanta e novanta. In più sarà già primavera, per cui vi saranno tutti gli ingredienti per assistere a due giornate di grande fascino sportivo e non solo.

Asciano sarà il cuore pulsante dell’evento, avendo l’Amministrazione Comunale confermato supporto, disponibilità e collaborazione al fine di creare un grande evento all’interno delle Crete Senesi con un impulso promozionale, di immagine e turistico ricettivo importantissimo per tutto il territorio, compresi i Comuni limitrofi.

Un turismo, quello “emozionale” generato dall’evento stesso che si prevede sarà importante, visto che la competizione propone due importanti validità, da quella di essere Rally per Autostoriche a partecipazione internazionale valido come seconda prova del Campionato Italiano Rally Terra Storico e Rally Auto moderne a partecipazione Internazionale valevole come gara FINALE del Challenge Raceday Rally Terra, la serie ideata e promossa da Alberto Pirelli che si svolge a cavallo di due stagioni.

Sotto il piano sportivo sono previste in totale 7 Prove Speciali, una da ripetere per una sola occasione al sabato

(che godrà dei canoni dell’evento nell’evento con diverse particolarità, sorprese e Diretta Televisiva), due diverse da ripetere tre volte alla domenica per un totale di circa 50 chilometri di distanza competitiva, un format snello ed appetibile insieme visti gli scenari decisamente “mondiali” che andrà a proporre.

La Cerimonia di partenza sarà da Asciano, Corso Matteotti, sabato 15 aprile dalle ore 16.30 e dopo le prime sfide i concorrenti entreranno nel riordinamento notturno di Via Grandi dalle ore 17.45.

L’indomani, domenica 16 aprile, dalle ore 8.00 uscita della sosta notturna e si avrà la spina dorsale della competizione, prima dello sventolare della bandiera a scacchi e delle premiazioni, di nuovo in Corso Matteotti in Asciano, dalle ore 16.00.

Previsti 3 Parchi Assistenza (tutti alla domenica) nella Zona Industriale Asciano, Via Enrico Mattei, e previsti pure 3 Riordinamenti organizzati allo Stadio di Asciano, Via Grandi.

PROGRAMMA DI GARA

APERTURA ISCRIZIONI

Giovedì 9 marzo 2023 ore 8.00

CHIUSURA ISCRIZIONI

Sabato 8 aprile 2023 ore 24.00

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK – CONSEGNA MATERIALI – ACCREDITI

Venerdì 14 aprile 2023 dalle ore 14.00 alle ore 21.00

Sabato 15 aprile 2023 dalle ore 7.00 alle ore 10.30

Asciano (SI), Zona Industriale – Via Enrico Mattei

RICOGNIZIONI AUTORIZZATE

Venerdì 14 aprile 2023 dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Sabato 15 aprile 2023 dalle ore 7.30 alle ore 15.30

VERIFICHE SPORTIVE ANTE-GARA

Asciano (SI), Zona Industriale – Via Enrico Mattei

Venerdì 14 aprile 2023 dalle ore 17.00 alle ore 21.00

Sabato 15 aprile 2023 dalle ore 7.30 alle ore 10.30

VERIFICHE TECNICHE ANTE-GARA

Asciano (SI), Zona Industriale – Via Enrico Mattei

Venerdì 14 aprile 2023 dalle ore 17.30 alle ore 21.30

Sabato 15 aprile 2023 dalle ore 8.00 alle ore 11.00

SHAKEDOWN

Sabato 15 aprile 2023 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Asciano (Siena) – Km 2.2

Partenza: Asciano, Corso Matteotti: sabato 15 aprile dalle ore 16.30

Arrivo finale: Asciano, Corso Matteotti: domenica 16 aprile dalle ore 16.00

L’ultima edizione della competizione, nel 2021 quando aveva altra conformazione logistica, venne vinta dal pluricampione Paolo Andreucci, con una Skoda Fabia R5.

info@valtiberinamotsport.it

www.valtiberinamotorsport.it

www.raceday.it

FOTO: Andreucci in azione nell’edizione 2021 (foto di FotoSport)

#RallyCreteSenesiCittà di Asciano 2023 #CIRallyTerraStorico #RacedayRallyTerra #Rally #motorsport #rallypassion #terra #crete #Arezzo #Asciano #Monteroni #Siena #gravel #chiterragode

Com. Stam. + foto