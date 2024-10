“Psicologia in cantiere”, professionisti a confronto all’Ecomuseo del mare

Sarà un’occasione per confrontarsi, non soltanto fra addetti ai lavori, ma anche per promuovere i vari ambiti della psicologia e tracciare un bilancio dopo anni di ricerca e lavoro.

Si chiama “Psicologia in cantiere” ed è l’evento ideato dall’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana in programma per sabato 12 ottobre all’Ecomuseo del mare memoria viva di via Messina Marine 14, a Palermo. La manifestazione è inserita nell’ambito degli eventi organizzati in occasione della Giornata mondiale della salute mentale.

“Questa iniziativa – afferma Gaetana D’Agostino, presidente dell’Oprs – mira a creare un’opportunità di confronto tra professionisti e società, promuovendo l’importanza della psicologia in tutti i suoi ambiti e facendo un bilancio delle ricerche e del lavoro svolto negli anni. E’ un momento di crescita e dialogo che punta a rafforzare il ruolo della psicologia nella vita quotidiana per affrontare nuove sfide. Occuparsi della salute mentale significa prevenire il disagio e promuovere una comunità più consapevole. L’evento vuole diffondere una cultura del supporto psicologico e costruire un futuro più attento al benessere collettivo”.

I lavori inizieranno alle 9 con una riunione plenaria tra i professionisti che formano i 14 Gruppo di lavoro costituiti dall’Ordine regionale per studiare e declinare il ruolo dello psicologo in tutti gli ambiti della vita quotidiana, dalla psicologia scolastica a quella forense, tra attività di approfondimento e laboratori che serviranno a coinvolgere tutti i presenti.

Momento topico della giornata sarà quello della sessione denominata ”Call for poster” durante la quale verranno realizzati e presentati i lavori degli iscritti all’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana che racconteranno progetti, metodi, strategie o semplicemente le loro esperienze in uno degli ambiti della psicologia approfonditi dai Gruppi di lavoro che coordineranno l’evento. L’ingresso all’Ecomuseo del mare memoria viva sarò libero sino alla capienza massima di posti prevista. Per maggiori informazioni consultare il sito www.oprs.it o la pagina Facebook dell’Oprs.

