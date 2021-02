Ormai è tutto pronto. Sin dalla prima mattinata gli operai hanno lavorato sugli ultimi dettagli che porteranno finalmente di nuovo la pubblica illuminazione funzionante in via Geza Kertesz, nel cuore del quartiere di Trappeto Nord.

Circa 7 anni fa- afferma il presidente del IV municipio Erio Buceti- alcuni delinquenti avevano manomesso la centralina della pubblica illuminazione di via Geza Kertesz rubando tutti i fili di rame. Dopo ripetuti solleciti, diffide, segnalazioni e proteste- portate avanti prima come consigliere ed ora come Presidente del IV Municipio- posso finalmente dire che da oggi pomeriggio tornerà la luce in via Geza Kertesz. Un risultato ottenuto grazie all’impegno del Sindaco Pogliese e dell’assessore alle Manutenzioni Pippo Arcidiacono per un intervento di manutenzione straordinaria eseguito in pieno dissesto”. Via Geza Kertesz è uno snodo viario fondamentale che collega via Sebastiano Catania con via Galermo. Qui, fino a poco tempo fa, i pedoni erano costretti ad utilizzare torce e cellulari per farsi un po’ di luce. Sulla questione legata all’illuminazione in via Geza Kertesz è intervenuto anche l’assessore alle Manutenzioni Arcidiacono che ribadisce come questa non sia una vittoria ma conduzione di normalità, nonostante il dissesto e le difficoltà economiche conseguenti, visto che l’attenzione del sindaco sulle periferie resta sempre massima.

Il presidente del IV municipio Catania Erio Buceti

