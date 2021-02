Dopo via Geza Kertesz anche via Massimiliano Kolbe ha finalmente una pubblica illuminazione perfettamente funzionante. Il presidente del IV municipio di Catania Erio Buceti esprime profonda soddisfazione per il risultato ottenuto e ringrazia il Sindaco di Catania Salvo Pogliese e l’assessore alle Manutenzioni Pippo Arcidiacono per l’impegno preso di fronte ai cittadini.

Con il consigliere Giuseppe Giustolisi e il resto del consiglio del IV municipio- afferma Buceti- per mesi abbiamo raccolto le segnalazioni della gente preoccupata per la strada completamente al buio. Da stamattina tutto questo non esiste più visto che gli operai hanno ripristinato l’impianto di pubblica illuminazione. Sin dal primo momento del nostro insediamento- continua il presidente del IV municipio- abbiamo lavorato per ridare luce alle tante strade del nostro territorio lasciate al buio dalle precedenti amministrazioni comunali. Dopo via Geza Kertesz oggi è toccato a via Kolbe con interventi decisivi da parte del Sindaco Pogliese e dell’assessore Arcidiacono”. Soddisfazione si registra anche da parte del consigliere Giuseppe Giustolisi che ribadisce come l’attenzione verso le tematiche del territorio sia sempre massima. “Illuminata via Kolbe- ribadisce Giustolisi- lavoreremo per ridare la pubblica illuminazione funzionante anche in via Girolamo Gravina”.

Il presidente del IV municipio Catania Erio Buceti

Com. Stam.