L’Assessore ai servizi sociali Marco Vullo : “Pubblicato Avviso Pubblico da parte del Distretto Socio Sanitario D1 per disabili gravi e gravissimi , domande scadono il 21 novembre, una azione di welfare fondamentale per l’assistenza dei non autosufficienti”

L’Assessore ai servizi sociali del Comune di Agrigento Marco Vullo rende noto che attraverso il Distretto Socio-Sanitario D1 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico disposto dal D.R.S. n. 3705 del 21 dicembre 2023 con il quale possono essere erogati benefici in favore dei disabili gravi e gravissimi, le istanze vanno presentate entro il 21 novembre c.a.

L’Avviso su base distrettuale, comune capofila Agrigento, è riservato ai disabili gravi e gravissimi in possesso dell’art.3 comma 3 della Legge 104/92 per interventi socio-assistenziale per gli aventi diritto.

I requisiti per gli aventi diritto, cioè i disabili gravi e gravissimi sono:

L’Isee per coloro che producono un Isee pari o superiore ai 25 mila euro, le prestazioni saranno ridotte del 30 %, eccetto i minorenni.

La durata delle prestazioni è subordinata al finanziamento regionale e al numero dei richiedenti.

Le istanze vanno presentate e compilate online sulla piattaforma SERVIZI SOCIALI WEB, tale piattaforma è raggiungibile cliccando sulla home page del Comune nella sezione “Avvisi”, oppure dal seguente link: https:/servizisocialiweb.it

L’istanza va presentata entro e non oltre le 24.00 ore del 21 novembre c.a. presso l’ufficio protocollo del Comune di Agrigento, dovrà essere corredata e sottoscritta:

A) Fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale in corso di validità;

B) Verbale della commissione medica attestante la disabilità grave;

C) La certificazione Isee Socio-Sanitaria in corso di validità.

L’erogazione dei servizi socio-assistenziali avverrà per libera scelta, secondo una delle seguenti modalità di gestione:

Assistenza Diretta, il servizio è direttamente fornito dal comune al beneficiario che si avvale di enti “ no profit” accreditati Assistenza Indiretta, il beneficiario sceglie l’operatore socio-assistenziale con il quale stipula un contratto e anticipa tutte le spese. In seguito il beneficiario su richiesta indirizzata al Distretto Socio-Sanitario chiederà il rimborso allegando tutte le spese sostenute.

L’Assessore Marco Vullo invita gli aventi diritto e le loro famiglie a presentare le istanze perché è una forma di supporto socio-assistenziale che mette in condizione il disabile grave e gravissimo di aver ulteriore assistenza per migliorare lo stato di salute in cui versa che possono essere di grande sostegno anche per le famiglie che assistono quotidianamente il disabile.

